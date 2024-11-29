Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2024 року

Марія Мартинюк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2024 року
На Торецькому напрямку наші війська відбили п’ять атак противника в районі Торецька та Диліївки
фото: Генштаб ЗСУ

Протягом доби відбулося 188 бойових зіткнень

Протягом минулої доби держава-терорист завдала два ракетних удари із використанням 97 ракет, 23 авіаударів, скинувши при цьому 44 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів понад сім сотень дронів-камікадзе та здійснили близько 3900 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2024 року фото 1

Новини війни в Україні

Загалом від початку минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Куп’янському напрямку.

На Харківському напрямку

На Харківському напрямку російські терористи 11 разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Тихого та Глибокого. До того ж, авіація окупантів завдала ударів по населених пунктах Липці та Нескучне, застосувавши чотири авіабомби.

На Куп’янському напрямку

Двадцять чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу Фиголівки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки. Три атаки атаки противника тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська сім разів атакували українських захисників в районах Твердохлібового, Греківки, Першотравневого, Торського, Ямполівки та Тернів.

На Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку наші війська відбили п’ять атак противника в районі Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку

Впродовж доби на Покровському напрямку окупанти 50 разів атакували наші позиції в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Даченського, Жовтого, Чумацького, Нового Труда та Пустинки. Дотепер тривають 18 боєзіткнень.

За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 442 особи вбитими та пораненими, до того ж знищено дві броньовані бойові машини, один міномет, дві одиниці автомобільної техніки, також було пошкоджено один автомобіль та бойову броньовану машину.

На Курахівському напрямку

Загарбники здійснили 42 спроби просунутись вперед. В основному бої тривають поблизу населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Єлизаветівка, Романівка, Антонівка, Успенівка та Дачне. На цьому напрямку втрати противника склали 63 окупанти вбитими та 74 пораненими, знищено один танк, три бойові броньовані машини, крім того пошкоджено два танки та п’ять бойових броньованих машин.

На Времівському напрямку 

Агресор 20 разів штурмував передній край нашої оборони в районі населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Новопіль, Розлив, Роздольне, Сухі Яли та Новодарівка.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активних дій не проводив. На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні штурми позицій українських підрозділів.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Авіація противника сьогодні завдала по Курщині 12 авіаційних ударів із застосуванням 22 КАБ.

Читайте також:

Теги: війна Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Події в Україні

Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2024 року
Через атаку безпілотників у Києві загорівся медзаклад. Є потерпілі (фото)
Через атаку безпілотників у Києві загорівся медзаклад. Є потерпілі (фото)
У Києві ППО працює по ударних дронах
У Києві ППО працює по ударних дронах
Зеленський підписав три важливих закони, РФ масовано ударила по Україні. Головне за 28 листопада
Зеленський підписав три важливих закони, РФ масовано ударила по Україні. Головне за 28 листопада
У Покровському районі окупанти розстріляли ще чотирьох українських військових
У Покровському районі окупанти розстріляли ще чотирьох українських військових
Розвідка знищила у Криму російську радіолокаційну станцію, вартістю $5 млн
Розвідка знищила у Криму російську радіолокаційну станцію, вартістю $5 млн

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
113K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 листопада: ситуація на фронті
40K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 листопада 2024
27K
«Слон у кімнаті»: новий аграрний єврокомісар розкритикував українське сільське господарство
9634
«Будуть знищені»: Маск передбачив особливість воєн майбутнього
7524
Ще одна країна ЄС заявила, що Нетаньягу має імунітет від МКС на їхній території
5287
«Мова – це є мова…». Поліцейський з Київщини, що готується до складання іспиту, підірвав мережу (відео)

Новини

29 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:03
У Словаччині затримали двох українців, яких підозрюють у хвилі мінувань
Вчора, 22:11
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 28 листопада
Вчора, 06:00
На Київщині ППО працює по безпілотниках
Вчора, 00:34
28 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
МВФ та Єврокомісія поставили крапку в питанні оподаткування тютюнових стіків
27 листопада, 12:26

Прес-релізи

GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
GET Business Festival: сила зростання бізнесу у часи викликів
25 листопада, 15:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua