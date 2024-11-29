Карта бойових дій в Україні станом на 29 листопада 2024 року

На Торецькому напрямку наші війська відбили п’ять атак противника в районі Торецька та Диліївки

Протягом доби відбулося 188 бойових зіткнень

Протягом минулої доби держава-терорист завдала два ракетних удари із використанням 97 ракет, 23 авіаударів, скинувши при цьому 44 КАБ. Окрім того, загарбники задіяли для ударів понад сім сотень дронів-камікадзе та здійснили близько 3900 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах.

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Загалом від початку минулої доби відбулося 188 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Ситуація на Покровському та Курахівському напрямках залишається напруженою – ворог зосереджує там основні наступальні зусилля. Окрім того, окупанти сьогодні активно атакують на Куп’янському напрямку.

На Харківському напрямку

На Харківському напрямку російські терористи 11 разів штурмували позиції наших підрозділів в районах Вовчанська, Тихого та Глибокого. До того ж, авіація окупантів завдала ударів по населених пунктах Липці та Нескучне, застосувавши чотири авіабомби.

На Куп’янському напрямку

Двадцять чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку поблизу Фиголівки, Колісниківки, Загризового, Голубівки, Кіндрашівки, Зеленого Гаю, Райгородки, Лозової та Кругляківки. Три атаки атаки противника тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку

На Лиманському напрямку за сьогодні російські війська сім разів атакували українських захисників в районах Твердохлібового, Греківки, Першотравневого, Торського, Ямполівки та Тернів.

На Торецькому напрямку

На Торецькому напрямку наші війська відбили п’ять атак противника в районі Торецька та Диліївки.

На Покровському напрямку

Впродовж доби на Покровському напрямку окупанти 50 разів атакували наші позиції в районах Миролюбівки, Променя, Лисівки, Крутого Яру, Даченського, Жовтого, Чумацького, Нового Труда та Пустинки. Дотепер тривають 18 боєзіткнень.

За наявною інформацією, втрати окупантів на напрямку за сьогодні складають 442 особи вбитими та пораненими, до того ж знищено дві броньовані бойові машини, один міномет, дві одиниці автомобільної техніки, також було пошкоджено один автомобіль та бойову броньовану машину.

На Курахівському напрямку

Загарбники здійснили 42 спроби просунутись вперед. В основному бої тривають поблизу населених пунктів Сонцівка, Берестки, Новодмитрівка, Курахове, Дальнє, Єлизаветівка, Романівка, Антонівка, Успенівка та Дачне. На цьому напрямку втрати противника склали 63 окупанти вбитими та 74 пораненими, знищено один танк, три бойові броньовані машини, крім того пошкоджено два танки та п’ять бойових броньованих машин.

На Времівському напрямку

Агресор 20 разів штурмував передній край нашої оборони в районі населених пунктів Трудове, Веселий Гай, Костянтинопільське, Новопіль, Розлив, Роздольне, Сухі Яли та Новодарівка.

На Оріхівському та Гуляйпільському напрямках ворог активних дій не проводив. На Придніпровському напрямку ворог здійснив три безрезультатні штурми позицій українських підрозділів.

Сили оборони України продовжують ведення операції на Курському напрямку. Авіація противника сьогодні завдала по Курщині 12 авіаційних ударів із застосуванням 22 КАБ.