У Києві завершилася одна з найдовших тривог за період повномасштабної війни

Російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками

Рекорд найдовшої тривоги в столиці становить 39 год 35 хв

Ввечері 27 листопада о 23:50 у столиці пролунали сирени. Тривога була оголошена через загрозу БпЛА курсом на Київщину. Під ранок Росія розпочала масовану ракетну атаку. Відбій тривоги оголосили лише о 09:17 28 листопада.

«Главком» зібрав всі деталі однієї з найдовших російських атак на Київ.

Так, повітряна тривога в Києві сумарно тривала девʼять з половиною годин.

На світанку Повітряні сили повідомили про зліт російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья». Згодом були відмічені пуски ракет. Вже опів на сьому повітряна тривога поширилася на всю Україну.

Міністр Герман Галущенко повідомив, що українська енергетика під масованим ударом РФ. За його даними, атаки на енергооб'єкти відбуваються по всій Україні. Оператор системи передачі НЕК Укренерго терміново запровадив екстрені відключення електроенергії.

Ближче до ранку російські повітряно-космічні сили виконали пуски ракет Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Ракети заходили на Київ з різних напрямків. У Києві вибухи пролунали о 07:55. Кличко повідомив, що у столиці працює ППО.

Згодом падіння уламків збитих ракет виявили у Дніпровському районі Києва, повідомили в КМВА. Попередньо, на відкриту територію. Інформації щодо потерпілих чи руйнувань не було, додали в адміністрації.

«Внаслідок ракетного удару російських військ по Києву зафіксовано падіння уламків в Дарницькому районі столиці. Попередньо, на територію підприємства. Незначних пошкодженнь зазнали кілька господарчих будівель, вантажний автомобіль. Без пожежі. Інформація щодо потерпілих не надходила. Дані оперативного зведення уточнюються», – йдеться у повідомленні КМВА.

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Дарницька РДА Києва показала наслідки ракетної атаки. Уламки збитої ракети без подальшого загоряння впали на подвірʼя місцевого промислового підприємства, від вибухової хвилі вилетіли шибки вікон та дверей фото: Дарницька РДА Києва

Київська влада після відбою надала більше деталей стосовно ранкової атаки по Києві. Збройні сили РФ завдали комбінованого ракетно-дронового удару по Києву. Для атаки ворог застосував ймовірно крилаті ракети повітряного базування та безпілотники різного типу.

«В результаті протиповітряного бою усі ворожі цілі, які загрожували Києву, були знищені (точну кількість та тип застосованого озброєння оприлюднять у звітах Повітряні Сили). Станом на цю хвилину надійшла інформація щодо падіння уламків в двох районах столиці – в Дніпровському та Дарницькому. Даних щодо постраждалих немає», – повідомляє КМВА.

Також пошкоджень зазнало окреме підприємство – вибиті двері, вікна, пошкоджене вантажне авто.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України Калібрами та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою – енергетика, обʼєкти інфраструктури. Вже запроваджено аварійні відключення електроенергії.