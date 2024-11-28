У Покровському районі окупанти розстріляли ще чотирьох українських військових

Під час штурму четверо українських військових вимушено здались у полон, однак окупанти їх розстріляли

У Покровському районі на Донеччині росіяни розстріляли чотирьох українських військовополонених. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Зазначається, що 22 листопада 2024 року окупанти здійснили наступ на позицію Збройних Сил України, розташовану поблизу с. Петрівка Покровського району. Під час ворожого штурму четверо українських військовослужбовців вимушено здались у полон. Одразу після цього окупанти відкрили по них вогонь на ураження з автоматичної зброї.

«Умисне вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння», – наголошує Офіс генпрокурора.

Нагадаємо, сьогодні Офіс генпрокурора повідомив, що на Запоріжжі поблизу Новодарівки російські війська розстріляли українських військовополонених. Це сталося 24 листопада 2024 року.

Як повідомлялося, у листопаді 2024 року російські окупанти здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Унаслідок наступу п’ятеро військових ЗСУ вимушено відступили та сховалися у приватному будинку. Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. Потім окупанти розстріляли українських полонених.

Як повідомлялося, поблизу Вугледара на Донеччині російські війська розстріляли п’ятьох полонених бійців Збройних сил України. Воєнний злочин, за даними Офісу генерального прокурора, було здійснено 2 жовтня. Під час наступу окупанти взяли у полон п’ятьох беззбройних українських бійців. Одного з українських полонених росіяни вбили у лісосмузі, а чотирьох під прицілами автоматичної зброї вивели на дорогу, де також розстріляли.

Крім того, російські війська вчергове здійснили воєнний злочин, розстрілявши українських військовополонених в Курській області Російської Федерації та на Донеччині.

Раніше в соцмережах з’явилося відео з розстрілом двох військовополонених українців у Курській області.