Втрати ворога станом на 28 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 28 листопада 2024 року.
Втрати Росії у війні на 28 листопада 2024 року
РФ у війні з Україною станом на 28 листопада втратила:
- особового складу ‒ близько 736630 (+1220) осіб,
- танків ‒ 9450 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 19306 (+2) од,
- артилерійських систем – 20852 (+22) од,
- РСЗВ – 1255 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1005 (+0) од,
- літаків – 369 (+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19661 (+45),
- крилаті ракети ‒ 2765 (+0),
- кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 30186 (+60) од,
- спеціальна техніка ‒ 3697 (+10).
Активність флоту окупантів станом на 28 листопада:
- у Чорному морі 14 ворожих кораблів, з яких чотири є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 22 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- у Середземному морі ворожі кораблі відсутні.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – п'ять суден, з них троє продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – сім суден, з них двоє рухались з протоки Босфор.
Нині триває 1009-й день повномасштабної війни в Україні.
Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України Калібрами та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою – енергетика, обʼєкти інфраструктури. Вже запроваджено аварійні відключення електроенергії.
До слова, українські оборонці просунулися в районі Торецька, а російські сили просунулися на покровському та курахівському напрямках, а також у межах основного українського виступу в Курській області.
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