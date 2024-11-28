Втрати ворога станом на 28 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 28 листопада 2024 року.

Втрати Росії у війні на 28 листопада 2024 року

РФ у війні з Україною станом на 28 листопада втратила:

особового складу ‒ близько 736630 (+1220) осіб,

танків ‒ 9450 (+1) од,

бойових броньованих машин ‒ 19306 (+2) од,

артилерійських систем – 20852 (+22) од,

РСЗВ – 1255 (+0) од,

засоби ППО ‒ 1005 (+0) од,

літаків – 369 (+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 19661 (+45),

крилаті ракети ‒ 2765 (+0),

кораблі/катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни ‒ 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 30186 (+60) од,

спеціальна техніка ‒ 3697 (+10).

Втрати ворога у війні станом на 28 листопада 2024 року інфографіка: Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 28 листопада:

у Чорному морі 14 ворожих кораблів, з яких чотири є носіями крилатих ракет «Калібр», загальним залпом до 22 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

у Середземному морі ворожі кораблі відсутні.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – п'ять суден, з них троє продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – сім суден, з них двоє рухались з протоки Босфор.

Активність флоту окупантів станом на 28 листопада інфографіка: ВМС ЗСУ

Нині триває 1009-й день повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, у ніч проти четверга, 28 листопада, Росія здійснила черговий масований обстріл України Калібрами та ракетами Х-101 з літаків Ту-95. Під атакою – енергетика, обʼєкти інфраструктури. Вже запроваджено аварійні відключення електроенергії.

До слова, українські оборонці просунулися в районі Торецька, а російські сили просунулися на покровському та курахівському напрямках, а також у межах основного українського виступу в Курській області.