Начальник Генштабу генерал Баргилевич розказав про мрію, яку йому не дає втілити війна
«Донька росте і все чекає, коли ми покатаємося на велосипедах»
Начальник Генштабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич мріє разом із донькою покататися на велосипедах вздовж річки Десна. Цим він поділився в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому».
«У мене є мрія – сісти на велосипед і разом з донькою проїхати вздовж Десни. У мене донька росте, зараз їй 14 років, вона все чекає, коли ми покатаємося на велосипедах. А ми виїжджали за ці роки пару разів на годину-дві...», – сказав Баргилевич.
Також в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич розповів, що ситуація на фронті зараз дійсно складна, але не критична. Доволі важкі бої, порівняно з іншими напрямками, точаться на Курщині.
За словами вищого офіцера, на сьогодні на Курщині воює близько 50 тис. елітних ворожих військ – це морська піхота і повітряно-десантні війська, туди ж пригнали майже 11 тис. північнокорейських військових.
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