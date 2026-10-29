Карта бойових дій в Україні станом на 29 жовтня 2026 року

На костянтинівському напрямку зафіксовано 18 атак

За минулу добу на фронті відбулося 189 бойових зіткнень. Українські військові продовжують завдавати втрат противнику та стримувати його дії на всіх напрямках фронту.

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Новини війни

Минулої доби авіація противника завдала 79 авіаційних ударів, зокрема скинула 257 керованих авіабомб. Крім того, загарбники застосували 9135 дронів-камікадзе та здійснили 2439 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу та один пункт управління безпілотними літальними апаратами противника.

Артилерійських обстрілів на Сумщині зазнали населені пункти Мала Корчаківка, Лужки, Писарівка, Нова Січ, Уланове, Яструбине, Бачівськ, Кучерівка, Бунячине та Миропілля. Крім того, авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Вільна Слобода, Храпівщина, Микільське та Яструбине Сумської області.

На північно-слобожанському і курському напрямках

Загарбники чотири рази атакували в районах Товстодубового, Уланового та Рижівки.

На південно-слобожанському напрямку

Українські підрозділи відбили сім атак противника. Окупанти намагалися просунутися в районах Тернової, Стариці, Озерного та Хрипунів.

На куп'янському напрямку

Ворог один раз атакував у районі Новоосинового.

На лиманському напрямку

Зупинено спроби окупантів просунутися. Українські захисники відбили п'ять атак у районах Надії, Колодязів, Лимана та Діброви.

На слов'янському напрямку

Загарбники здійснили дві атаки в районах Закітного та Кривої Луки.

На костянтинівському напрямку

Зафіксовано 18 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Костянтинівки, Олексієво-Дружківки, Новоселівки, Розкішного, Довгої Балки, Новогригорівки, Миколайпілля, Новопавлівки та Петрівки.

На покровському напрямку

Оборонці зупинили 42 атаки. Ворог атакував у районах Сергіївки, Молодецького та Новопавлівки, а також здійснював штурми в напрямках Торецького, Кучерового Яру, Софіївки, Вільного, Золотого Колодязя, Нового Шахового, Степів, Нового Донбасу, Чернігівки, Святогорівки, Добропілля, Новогришиного та Удачного.

На гуляйпільському напрямку

Відбито дев'ять атак загарбників у районах Косівцевого, Нового Запоріжжя, Верхньої Терси, Гуляйпільського, Білогір'я та Чарівного.

Нагадаємо, триває 1709-й день повномасштабної війни в Україні.