Атака на Кривий Ріг: двоє людей загинули, кількість поранених зросла

Серед поранених є 15-річний підліток

Сьогодні, 19 жовтня, військові РФ вдарили по Кривому Рогу. Унаслідок атаки загинуло двоє чоловіків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру.

За даними правоохоронців, ще семеро людей зазнали поранень, серед них – 15-річний підліток. Пошкоджено промислове підприємство, багатоповерхівки, пошту, банк, коледж, магазини, автівки.

Прокурори фіксують наслідки чергового воєнного злочину РФ. За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом вчинення воєнного злочину за ст. 438 КК України.

До слова, у ніч проти 19 жовтня російські війська здійснили кілька хвиль балістичних ударів по Києву та Київській області, а також атакували інші регіони України понад двома сотнями безпілотників. Унаслідок обстрілів пошкоджено понад 10 об'єктів енергетичної інфраструктури, щонайменше 550 тис. сімей залишилися без електропостачання.

Як відомо, унаслідок чергової російської атаки на Київ у ніч проти 19 жовтня постраждав ТРЦ Cosmo Multimall.