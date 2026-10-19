Захоплювався походами та велоспортом. Згадаймо Михайла Корнілова

Захисник воював у складі 127-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Михайла Корнілова.

Молодший сержант Михайло Корнілов на псевдо Турист поліг 12 травня 2023 року під час виконання бойового завдання біля села Оріхово-Василівка на Донеччині. Воїну було 25 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Михайло народився і жив у місті Харкові. У 2019 році закінчив Харківський національний університет імені В.М. Каразіна, де навчався на факультеті міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу. Працював на різних роботах. Захоплювався сплавом на байдарках, велоспортом та походами. Саме тому в армії взяв собі псевдо Турист.

З початком повномасштабної війни чоловік без вагань пішов захищати своє місто та країну від ворога. Воював у складі 127-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ. Служив стрільцем стрілецького відділення стрілецького взводу стрілецької роти.

Михайло Корнілов воював у складі 127-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ фото: платформа пам'яті «Меморіал»

За гідну службу боєць був відзначений такими нагородами: почесна відзнака 127-ї окремої бригади територіальної оборони ІІІ ступеня, нагрудний знак Міністерства оборони України «Знак пошани» та медаль «За оборону міста-героя Харків».

«Він був чудовою, доброю та чуйною людиною. Хотів допомагати і допомагав усім, хто цього потребував. На початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем захищати свій дім», – розповіла дівчина загиблого Ольга.

Поховали Михайла в рідному місті на Алеї Слави кладовища №18.

Посмертно захисник нагороджений медаллю «За військову службу Україні».

Вдома на нього чекали бабуся та кохана.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.