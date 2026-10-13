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Уряд виділив додаткові кошти військовим: куди спрямують гроші

Вікторія Літвінова
glavcom.ua
Вікторія Літвінова
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Уряд виділив додаткові кошти військовим: куди спрямують гроші
Гроші, зокрема, підуть і на закупівлю дронів
фото: Генштаб ЗСУ

Корецький: ще 16,6 млрд грн підуть на дрони, боєприпаси та зв'язок

Кабінет міністрів спрямував додатково 60 млрд грн на потреби Сил оборони. З них 43,5 млрд грн підуть на виплати військовим і підтримку їхніх родин. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем'єр-міністра Сергія Корецького. 

За словами глави уряду, загальний обсяг додаткового фінансування становить 60 млрд грн. Із цієї суми 43,5 млрд грн передбачено на грошове забезпечення військовослужбовців і підтримку їхніх родин. Ще 16,6 млрд грн планують використати для забезпечення підрозділів необхідними засобами та обслуговування військової техніки.

Кошти на оборонні потреби мають спрямувати за кількома напрямами:

  • виплати військовослужбовцям і підтримка членів їхніх родин;
  • закупівля боєприпасів і безпілотників;
  • придбання засобів радіоелектронної боротьби та зв’язку;
  • ремонт і модернізація військової техніки.

У повідомленні наголошується на необхідності своєчасно забезпечувати виплати військовим і стабільно фінансувати підрозділи, які виконують бойові завдання.

Що відомо про попередні рішення уряду

У жовтні Кабмін уже повідомляв про спрямування понад 50 млрд грн на виплати військовослужбовцям та членам їхніх родин. За інформацією уряду, кошти перерозподіляли з резерву для сектору безпеки й оборони, щоб провести виплати в жовтні своєчасно та в повному обсязі. Про це повідомляв Кабінет міністрів України.

Раніше, у вересні, уряд спрямував додаткові 33,6 млрд грн на виплати військовим і їхнім сім’ям. Із них 25,9 млрд грн передбачили на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил України, а ще 7,7 млрд грн – на одноразову допомогу у випадках загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності військовослужбовця.  

Крім того, у жовтні Міністерство оборони повідомило про перегляд частини запланованих і чинних закупівель озброєння. За результатами цього перегляду планувалося вивільнити 15,6 млрд грн для придбання зброї та засобів, які відповідають актуальним потребам війська.

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Теги: озброєння боєприпаси фінансування військові Генштаб Кабмін

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