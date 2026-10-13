Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль відреагував на мирний план США та Європи з територіальними поступками

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
google social img telegram social img facebook social img
Кремль відреагував на мирний план США та Європи з територіальними поступками
Москва наразі публічно не підтвердила, що отримувала пропозиції щодо такого документа
фото: росЗМІ

Дмитро Пєсков заявив, що в Москві бачили повідомлення про підготовку документа, однак не мають інформації про його зміст

Кремль заявили, що не мають інформації про мирний план США та європейських країн щодо врегулювання війни в Україні, про підготовку якого повідомили ЗМІ. Водночас у Москві бачили відповідні публікації. Про це прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков сказав під час брифінгу, пише «Главком».

Так він прокоментував матеріал The Washington Post, у якому йшлося про розробку мирного плану з чотирма основними компонентами. За даними видання, документ передбачає, зокрема, територіальні поступки.

На запитання, чи чули в Кремлі про цей план, Пєсков відповів: «Ні, не чули. Бачили повідомлення ЗМІ, але нічого не чули».

Москва наразі публічно не підтвердила, що отримувала пропозиції щодо такого документа, і не розкрила своєї позиції стосовно можливих умов врегулювання.

Пєсков також повідомив, що контакти щодо можливого енергетичного перемир’я тривають. Водночас він не став уточнювати, чи погодилася Росія на домовленість, про яку раніше говорив президент США Дональд Трамп. Представник Кремля запропонував звернутися по роз’яснення до американського лідера.

Нагадаємо, журналістит повідомляли, що нібито США та європейські країни поступово готують спільну мирну пропозицію для України та Росії, яка передбачає територіальний компроміс між сторонами. За задумом учасників переговорів, домовленості мають поєднати припинення бойових дій із гарантіями безпеки, фінансуванням відбудови України та економічними вигодами для обох держав.

Читайте також:

Теги: Дмитро Пєсков війна переговори США росія Європа Україна окуповані території

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михаїл Звінчук – керівник російської пропагандистської мережі «Рибарь»
У Чорногорії затримано керівника кремлівської пропагандистської мережі «Рибарь»
9 жовтня, 11:52
Євген Перелигін: У Південної Кореї немає ностальгії за радянсько-корейськими відносинами
Корейський ультиматум: що має зробити Україна? Інтерв’ю з дипломатом Євгеном Перелигіним Інтерв’ю
3 жовтня, 13:00
Одне з джерел повідомило, що у понеділок у переговорах суттєвого прогресу не було
Переговори США та Ірану провалилися – Axios
30 вересня, 06:29
Зеленський: У нас є нові дані щодо розгортання північнокорейських військ до Росії
Зеленський: РФ залучає ще 10 тис. солдатів із КНДР для війни та передала Пхеньяну технології «шахедів»
29 вересня, 04:37
Тривале маловоддя виснажило Дністровське водосховище
Дністровське водосховище практично вичерпало запас води
28 вересня, 21:39
Дим у столиці після російської атаки
У Києві після удару окупантів спалахнув виставковий центр
23 вересня, 17:40
Володимир Путін (ліворуч) та Микола Патрушев
Хто сяде на трон після Путіна? Яку гру веде родина Патрушева
21 вересня, 18:18
Допомогу розраховано приблизно на 380 тисяч домогосподарств, які проживають у визначених прифронтових громадах
Мінсоцполітики пояснило, куди звертатися мешканцям прифронтових громад за «Зимовою підтримкою»
16 вересня, 13:51
Санкт-Петербург і Ленінградська область стали епіцентром нового загострення паливної кризи
У Ленінградській області введено ліміт на продаж пального
16 вересня, 06:35

Політика

Кремль відреагував на мирний план США та Європи з територіальними поступками
Кремль відреагував на мирний план США та Європи з територіальними поступками
Зеленський заявив, що партнери не попередили про запуск п’яти балістичних ракет по Києву
Зеленський заявив, що партнери не попередили про запуск п’яти балістичних ракет по Києву
Північна Корея провела випробування модернізованої балістичної ракети
Північна Корея провела випробування модернізованої балістичної ракети
Сирський закликав Європу готувати армії та економіку до війни з РФ
Сирський закликав Європу готувати армії та економіку до війни з РФ
Путін висунув головну умову для мирних переговорів і завершення війни – Reuters
Путін висунув головну умову для мирних переговорів і завершення війни – Reuters
США та Європа готують угоду з територіальними поступками України та Росії: ЗМІ опублікували мирний план
США та Європа готують угоду з територіальними поступками України та Росії: ЗМІ опублікували мирний план

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
374K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 жовтня: ситуація на фронті
266K
На Волині стартував сезон збору найдорожчої у світі спеції
155K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 жовтня 2026
152K
Кремль зробив заяву про переговори після слів Зеленського у Прилуках
103K
Лавров озвучив нову вимогу Росії до Зеленського для початку переговорів
84K
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Новини

Генштаб повідомив про ураження бази «Іскандер» та складів окупантів
Сьогодні, 11:55
В Україні до 23°, в деяких областях дощитиме: погода на 13 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Графіки відключення світла на 13 жовтня 2026 року: що повідомило «Укренерго»
Вчора, 20:01
США висунули Україні та Європі ультиматум через удари по Росії – CNN
Вчора, 14:26
В Україні до 23°, місцями значні дощі, туман: погода на 12 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
В Україні до 24°, місцями дощитиме: погода на 11 жовтня 2026 року
11 жовтня, 05:59

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua