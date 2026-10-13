Кремль відреагував на мирний план США та Європи з територіальними поступками

Дмитро Пєсков заявив, що в Москві бачили повідомлення про підготовку документа, однак не мають інформації про його зміст

Кремль заявили, що не мають інформації про мирний план США та європейських країн щодо врегулювання війни в Україні, про підготовку якого повідомили ЗМІ. Водночас у Москві бачили відповідні публікації. Про це прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков сказав під час брифінгу, пише «Главком».

Так він прокоментував матеріал The Washington Post, у якому йшлося про розробку мирного плану з чотирма основними компонентами. За даними видання, документ передбачає, зокрема, територіальні поступки.

На запитання, чи чули в Кремлі про цей план, Пєсков відповів: «Ні, не чули. Бачили повідомлення ЗМІ, але нічого не чули».

Москва наразі публічно не підтвердила, що отримувала пропозиції щодо такого документа, і не розкрила своєї позиції стосовно можливих умов врегулювання.

Пєсков також повідомив, що контакти щодо можливого енергетичного перемир’я тривають. Водночас він не став уточнювати, чи погодилася Росія на домовленість, про яку раніше говорив президент США Дональд Трамп. Представник Кремля запропонував звернутися по роз’яснення до американського лідера.

Нагадаємо, журналістит повідомляли, що нібито США та європейські країни поступово готують спільну мирну пропозицію для України та Росії, яка передбачає територіальний компроміс між сторонами. За задумом учасників переговорів, домовленості мають поєднати припинення бойових дій із гарантіями безпеки, фінансуванням відбудови України та економічними вигодами для обох держав.