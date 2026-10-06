Головна Думки вголос Віталій Шапран
search button user button menu button
Віталій Шапран Економічний експерт

Кремль шукає шпарини в ізоляції: ставка на В’єтнам і Близький Схід

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Росія намагається знайти нові можливості для виходу з міжнародної ізоляції
колаж: glavcom.ua, згенеровано ШІ

Нові сподівання РФ на маленький перепочинок від ізоляції

Росіяни намагаються будь-що пробити шпаринки в міжнародній ізоляції. «Друг» Путіна президент США Трамп не дуже допомагає, а скоріше навпаки. Тому РФ вдається до принизливого розгортання щедрих пропозицій для дрібних країн.

Наприклад, на минулому тижні в'єтнамо-російський спільний банк (ВРБ) розширив регіональну мережу, відкривши відділення у провінції Лангшон. В'єтнамо-російський спільний банк створено ВТБ та Банком інвестицій та розвитку В'єтнаму (BIDV).

Засновники спочатку володіли у ВРБ рівними частками – по 50% статутного капіталу. У грудні 2024 року до капіталу банку зайшла в'єтнамська компанія NGS Telecommunication and Equipment, отримавши 1%. Частки ВТБ та BIDV відповідно знизилися до 49,5%.

Зміна власності відбулась для уникнення санкцій проти ВРБ через російський ВТБ, якому тепер формально належить менше акцій, і наче вже не контрольний пакет. Втім, після танців навколо ВРБ тепер санкції загрожують не тільки банку, але й його засновникам – BIDV і NGS Telecommunication and Equipment.

Слідом за В'єтнамом росіяни згадали про необхідність підписання податкової угоди з Бахрейном. За версією росіян, у 2025 році Бахрейн сам наполягав на підписанні такої угоди, але то було ще до того, як у першій половині 2026 року Іран знищив частину нафтової інфраструктури Бахрейну та ряд підприємств країни, і робилось це саме за розвідувальної участі РФ.

Нещодавні ж події в Києві, коли російськими дронами була пошкоджена резиденція посла Саудівської Аравії в Україні, взагалі ставлять перед країнами Близького Сходу гостре питання: а чи потрібні їм взагалі відносини з РФ.

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін війна росіяни санкції

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лідери країн БРІКС під час саміту в Нью-Делі, 12 вересня 2026 року
В Індії стартував саміт БРІКС за участю Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна
12 вересня, 14:35
Атаки по енергетичній інфраструктурі створюють додаткові ризики для стабільності енергопостачання столиці країни-агресора
Москва готується до блекауту? Окупанти терміново укріплюють ТЕЦ (фото)
21 вересня, 15:08
Ексвіцепрем'єр України став депутатом Держдуми РФ
Ексвіцепрем'єр України став депутатом Держдуми РФ
27 вересня, 07:45
Найближчими днями Україна разом з партнерами посилить дипломатичну активність
Зеленський заявив про плани РФ розширити війну
27 вересня, 00:40
Кремль може використовувати чутки про воєнний стан як тест для російського суспільства
Воєнний стан у Росії? Центр протидії дезінформації розібрав нові чутки
26 вересня, 13:58
Трамп запропонував Ірану послаблення санкцій
Axios: Трамп запропонував Ірану послаблення санкцій у обмін на певні поступки
29 вересня, 01:00
Пропагандисти пояснили, чому було видалено раніше опублікований матеріал
Російські пропагандисти видалили скандальну статтю про нову «СВО» після розголосу
25 вересня, 13:31
Трамп скептично оцінив перспективи домовленості з Путіним
Трамп засумнівався, що Путін погодиться на енергетичне перемир'я – Kyiv Independent
29 вересня, 19:34
Президент подякував усім залученим підрозділам за влучність і системну роботу
Зеленський розповів, як Україна відповіла на нічні удари РФ
3 жовтня, 18:34

Віталій Шапран

Кремль шукає шпарини в ізоляції: ставка на В’єтнам і Близький Схід
Кремль шукає шпарини в ізоляції: ставка на В’єтнам і Близький Схід
Кремль затягує тарифну петлю: росіян змушують платити більше
Кремль затягує тарифну петлю: росіян змушують платити більше
Центральний банк РФ закручує гайки. Росіян будуть доїти по-новому
Центральний банк РФ закручує гайки. Росіян будуть доїти по-новому
Хто сяде на трон після Путіна? Яку гру веде родина Патрушева
Хто сяде на трон після Путіна? Яку гру веде родина Патрушева
Трамп просить не бити по російських НПЗ. А що отримає за це Україна?
Трамп просить не бити по російських НПЗ. А що отримає за це Україна?
Росія наближається до фінансового колапсу. П'ять сигналів
Росія наближається до фінансового колапсу. П'ять сигналів

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 жовтня 2026
118K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
Вчора, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15
На День захисників і захисниць України Кирило Буданов відзначив легендарні спецоперації воєнної розвідки
1 жовтня, 12:05

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua