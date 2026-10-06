Кремль шукає шпарини в ізоляції: ставка на В’єтнам і Близький Схід

Нові сподівання РФ на маленький перепочинок від ізоляції

Росіяни намагаються будь-що пробити шпаринки в міжнародній ізоляції. «Друг» Путіна президент США Трамп не дуже допомагає, а скоріше навпаки. Тому РФ вдається до принизливого розгортання щедрих пропозицій для дрібних країн.

Наприклад, на минулому тижні в'єтнамо-російський спільний банк (ВРБ) розширив регіональну мережу, відкривши відділення у провінції Лангшон. В'єтнамо-російський спільний банк створено ВТБ та Банком інвестицій та розвитку В'єтнаму (BIDV).

Засновники спочатку володіли у ВРБ рівними частками – по 50% статутного капіталу. У грудні 2024 року до капіталу банку зайшла в'єтнамська компанія NGS Telecommunication and Equipment, отримавши 1%. Частки ВТБ та BIDV відповідно знизилися до 49,5%.

Зміна власності відбулась для уникнення санкцій проти ВРБ через російський ВТБ, якому тепер формально належить менше акцій, і наче вже не контрольний пакет. Втім, після танців навколо ВРБ тепер санкції загрожують не тільки банку, але й його засновникам – BIDV і NGS Telecommunication and Equipment.

Слідом за В'єтнамом росіяни згадали про необхідність підписання податкової угоди з Бахрейном. За версією росіян, у 2025 році Бахрейн сам наполягав на підписанні такої угоди, але то було ще до того, як у першій половині 2026 року Іран знищив частину нафтової інфраструктури Бахрейну та ряд підприємств країни, і робилось це саме за розвідувальної участі РФ.

Нещодавні ж події в Києві, коли російськими дронами була пошкоджена резиденція посла Саудівської Аравії в Україні, взагалі ставлять перед країнами Близького Сходу гостре питання: а чи потрібні їм взагалі відносини з РФ.