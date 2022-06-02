Касетні боєприпаси, «Ураган» та артилерія: Рашисти кілька разів обстріляли Дніпропетровщину

Біля одного з населених пунктів Дніпропетровщини вибухнув касетний боєприпас

Російські війська сьогодні знову обстріляли Дніпропетровщину. Про це повідомив голова обласної ради Микола Лукашук в Telegram.

«Сьогодні ворог обстріляв територію Покровської громади в Синельниківському районі: біля одного з населених пунктів вибухнув касетний боєприпас. На місці рятувальники виявили близько 40 сучасних касетних бойових елементів від снаряду РСЗВ. Днями піротехніки мають їх знищити. Жертв, руйнувань немає», – написав Лукашук.

Вдень під обстріл потрапила і територія Зеленодольскої громади на Криворіжжі: за межами одного з сіл виявлено ворожий артилерійський снаряд. Також на місці знайдено і один снаряд від «Урагану».

Надвечір окупанти поцілили вже по населеному пункту знову в Зеленодольській громаді. Там пошкоджено будинки та газопровід. Інформації про постаждалих станом на цю хвилину немає.

Крім цього, на Дніпропетровщині відкрито рух новою ділянкою дороги до столиці.

Раніше повідомлялося, що сьогодні під обстріл крилатими ракетами потрапила Миколаївщина. Окупанти завдали масованого ракетного удару із застосуванням стратегічної авіації по Миколаївській області. Чотирма крилатими ракетами противник вдарив по раніше зруйнованому залізничному мосту в районі села Трихати.