Рашисти вдарили по Миколаївщині крилатими ракетами та авіацією

Чотирма крилатими ракетами противник вдарив по раніше зруйнованому залізничному мосту в районі села Трихати

Російські війська продовжують обстрілювати територію України. Сьогодні під обстріл крилатими ракетами потрапила Миколаївщина. Про це повідомляють Збройні сили України.

«Окупанти завдали масованого ракетного удару із застосуванням стратегічної авіації по Миколаївській області. Чотирма крилатими ракетами противник вдарив по раніше зруйнованому залізничному мосту в районі села Трихати», – йдеться в повідомленні.

Також атаковано чорноморське узбережжя Миколаївської області і тилові райони позицій ЗСУ. Крім того, вночі «Ураганом» атакований Очаків, а обласний центр вкотре «накрили» вогнем артилерії.

Раніше повідомлялося, що у Миколаївській області російські військові влучили в дім із двома дітьми, діти не постраждали.

Як повідомлялося, російські війська зранку 30 травня обстріляли Миколаїв. В одному районі міста пошкоджено 21 приватний будинок. Переважно у будинках вибило вікна та пошкодило покрівлі. Також є ушкодження зовнішніх стін.