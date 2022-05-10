Дніпропетровщина: у Вільногірську пролунав вибух

Жертв та руйнувань немає

«Прильотів» у місті не було

У Вільногірську 9 травня пролунав вибух. Правоохоронці усе перевірили та з'ясували, що ворожого прильоту не було. Про це повідомила оборона Вільногірська.

Місцевих жителів закликали не нехтувати власною безпекою. Під час повітряної тривоги обов'язково потрібно йти в укриття.

Правоохоронці та служба охорони перевірили район Вільногірську, де 9 травня пролунав вибух.

«Жертви та руйнування відсутні. Ворожих прильотів на території громади не зафіксовано», – мовиться у повідомленні.

Детальну інформацію щодо вибуху обіцяли надати пізніше. Місцевих жителів закликали зберігати спокій та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, увечері 9 травня стало відомо, що в Одесі та на Дніпропетровщині знову чутні вибухи.

Також окупанти обстріляли село на Дніпропетровщині.

Як повідомлялося, під час обстрілу Дніпропетровщини касетні снаряди впали у водосховище.

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