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    Події в Україні

    Дніпропетровщина: рашисти з артилерії обстріляли громаду

    Ворог знову поцілив з артилерії по Зеленодольській громаді - Дніпропетровщина: рашисти з артилерії обстріляли громаду
    Ворог знову поцілив з артилерії по Зеленодольській громаді
    фото з відкритих джерел

    У Широківській громаді електрики ремонтують пошкоджену лінію

    Російські військові з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

    «Ніч без тривог, але з обстрілами. Ворог знову поцілив з артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали», – написав він.

    За його словами, у Широківській громаді працюють електрики. Ремонтують лінію, пошкоджену вчорашньою мінометною атакою в одному з сіл громади.

    Триває 98-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Донецькому напрямку.

    Як повідомлялося, США нададуть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Дніпропетровщина: рашисти з артилерії обстріляли громаду