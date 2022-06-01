Дніпропетровщина: рашисти з артилерії обстріляли громаду

Ворог знову поцілив з артилерії по Зеленодольській громаді

У Широківській громаді електрики ремонтують пошкоджену лінію

Російські військові з артилерії обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Ніч без тривог, але з обстрілами. Ворог знову поцілив з артилерії по Зеленодольській громаді. Люди не постраждали», – написав він.

За його словами, у Широківській громаді працюють електрики. Ремонтують лінію, пошкоджену вчорашньою мінометною атакою в одному з сіл громади.

Триває 98-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на Донецькому напрямку.

Як повідомлялося, США нададуть Україні досконалі ракетні системи та боєприпаси до них.