Міст Васко да Гама розташований у столиці Португалії Лісабоні, перетинає річку Тежу та має загальну довжину близько 17,2 км.

Генеральний штаб Збройних сил України опублікував повідомлення, у якому привітав португальський міст Васко да Гама зі званням найдовшого мосту в Європі. Публікація з'явилася на тлі повторних атак на Кримський міст, який раніше претендував на цей статус. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Генштаб ЗСУ.

«Збройні Сили України вітають міст Васко да Гама (Лісабон) зі званням найдовшого мосту в Європі!» – йдеться в повідомленні Генерального штабу.

Міст Васко да Гама розташований у Лісабоні та перетинає річку Тежу. Його загальна довжина становить приблизно 17,2 км. Для порівняння, довжина Керченського мосту до останніх атак становила близько 19 км.

Українське військове командування, ймовірно, натякнуло на наслідки ударів по Кримському мосту, який з'єднує територію Росії з тимчасово окупованим Кримом.

Водночас Генштаб не уточнив, яких саме пошкоджень зазнала переправа внаслідок останньої атаки та чи пов'язане привітання з руйнуванням окремих її конструкцій.

У ніч на 19 листопада в районі Керчі та Кримського мосту пролунали щонайменше вісім вибухів. За повідомленнями моніторингових каналів, очевидці спостерігали яскраві спалахи в небі та повідомляли про проліт ракет. Після атаки Міністерство транспорту Росії заявило про тимчасове припинення руху поїздів залізничною частиною Кримського мосту.

За версією російського відомства, обмеження запровадили через нічну атаку безпілотників. У Мінтрансі РФ також повідомили, що фахівці мають оцінити можливі пошкодження переправи.

Нагадаємо, 17 листопада Сили оборони України провели завершальний етап масштабної операції з ураження Керченського мосту. Підготовка та реалізація операції тривали кілька тижнів.

За оприлюдненою інформацією, внаслідок ударів було зруйновано автомобільну частину переправи, зокрема одну з металевих арок та дорожній проліт під нею. Пошкоджень також зазнала залізнична частина мосту.

Операцію, яка складалася із семи етапів, розробила та координувала Служба безпеки України спільно з Генеральним штабом Збройних сил України.

Спочатку українські військові систематично завдавали ударів по російських засобах протиповітряної оборони та інших військових об'єктах, пов'язаних із захистом переправи. Завершальним етапом стало безпосереднє ураження конструкцій мосту.

За словами президента України Володимира Зеленського, під час операції українські військові застосували різні види озброєння, зокрема «Паляницю», «Нептун», «Руту» та FP-5 «Фламінго».