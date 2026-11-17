Підготовка до спецоперації тривала близько місяця та складалася із семи етапів

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивне відео ураження Керченського (Кримського) мосту. На кадрах зафіксовано серію влучань українських ракет-дронів «Паляниця», потужні вибухи біля кріплень металевих арок та обвал конструкцій автомобільної частини переправи у воду. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву СБУ.

За інформацією спецслужби, операцію провели бійці спецпідрозділу «Альфа». На фінальному етапі вони застосували ракети-дрони «Паляниця», якими уразили автомобільну частину мосту. Внаслідок ударів конструкції перекриття обвалилися.

У СБУ зазначили, що підготовка до спецоперації тривала близько місяця та складалася із семи етапів. Це вже четверта операція української спецслужби проти Керченського мосту.

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«Роками Кремль називав Кримський міст одним із найзахищеніших об’єктів у світі та демонстрував його як символ своєї могутності. Тепер замість символу російської величі – зруйновані конструкції на морському дні», – заявили у спецслужбі.

У СБУ також наголосили, що російська протиповітряна оборона та побудовані навколо мосту захисні рубежі не змогли запобігти ураженню споруди.

Нагадаємо, Керченський міст, який Росія незаконно збудувала через Керченську протоку після окупації півострова, вже неодноразово ставав ціллю українських спецоперацій. Попередні атаки відбувалися у жовтні 2022 року, липні 2023 року та червні 2025 року.

Раніше «Главком» повідомляв, що президент України Володимир Зеленський розкрив подробиці масштабної операції Сил оборони проти Керченського мосту. За словами глави держави, операція тривала кілька тижнів і складалася із семи етапів. Її розробку та координацію здійснювала Служба безпеки України спільно з Генеральним штабом ЗСУ. Під час фінального удару українські військові застосували безпілотники «Паляниця», ракети «Нептун», дрони «Рута» та FP-5 «Фламінго».