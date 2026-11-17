СБУ повідомила про повне руйнування автомобільного прольоту та однієї з арок Керченського мосту

Служба безпеки України спільно з іншими підрозділами Сил оборони провела багатоетапну операцію з ураження Керченського мосту. Унаслідок ударів одну з металевих арок та автомобільний проліт під нею повністю знищено, а залізнична частина переправи, за попередніми даними, зазнала пошкоджень. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Службу безпеки України.

За інформацією СБУ, підготовка та реалізація операції тривали близько місяця. Загалом вона складалася із семи етапів, під час яких українські військові поступово послаблювали російську систему захисту переправи.

Спочатку СБУ та Сили оборони систематично уражали російські засоби протиповітряної оборони. Після цього розпочалися безпосередні удари по мосту.

Частину операції Служба безпеки реалізувала самостійно, а на завершальному етапі до неї долучилися інші складові Сил оборони України.

За даними відомства, спецпризначенці Центру спеціальних операцій «А» СБУ застосували проти автомобільної частини Керченського мосту ракети-дрони «Паляниця». Після ураження автомобільний проліт обвалився у воду.

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«Росіяни роками переконували весь світ, що Кримський міст – один із найзахищеніших об'єктів на планеті. Сьогодні його частини лежать на морському дні. Впав не тільки міст, вкотре похитнувся міф про велич РФ», – заявили в СБУ.

Під час спецоперації українські військові використали широкий спектр озброєння вітчизняного виробництва. Зокрема, йдеться про Dovbush, «Вендета», Da Vinci, «Січень», MICH-2000, «Рута», «Паляниця», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламінго» та Р-360 «Нептун».

У Службі безпеки наголосили, що це вже четверта операція з ураження Керченського мосту, проведена за участю відомства.

Першу операцію СБУ здійснила 8 жовтня 2022 року. Тоді на переправі вибухнула вантажівка з вибухівкою, внаслідок чого обвалилися автомобільні прольоти та виникла пожежа на залізничній частині мосту.

У липні 2023 року українські морські дрони Sea Baby атакували опори переправи. Унаслідок удару було пошкоджено автомобільну частину мосту.

Третю операцію провели в червні 2025 року. За інформацією СБУ, українські спецпризначенці замінували опори мосту, після чого здійснили підводний підрив.

Нинішня операція стала четвертим підтвердженим Службою безпеки ураженням переправи. У відомстві наголосили, що російські системи захисту не змогли запобігти новим пошкодженням мосту.

Нагадаємо, раніше «Главком» розповідав про першу операцію СБУ на Керченському мосту в жовтні 2022 року. Тоді вибух спричинив руйнування частини автомобільного полотна та пошкодження залізничної інфраструктури.

Також «Главком» повідомляв про пояснення української розвідки щодо складності знищення Керченського мосту. У розвідці звертали увагу на захист переправи та особливості проведення операцій проти цього об'єкта.

Крім того, «Главком» аналізував технічні наслідки пошкодження аркових конструкцій переправи. Їхнє руйнування може ускладнити відновлення транспортного сполучення та створити перешкоди для судноплавства у Керченській протоці.