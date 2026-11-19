Міністерство транспорту Росії повідомило про тимчасове припинення руху поїздів залізничною частиною Керченського мосту після нічної атаки безпілотників 19 листопада. Російська сторона заявила, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву російського Мінтрансу.

За інформацією відомства, рішення про призупинення залізничного руху ухвалили після атаки дронів, яка відбулася в ніч проти 19 листопада. У повідомленні російського міністерства не уточнюється, які саме конструкції мосту могли зазнати пошкоджень.

«Унаслідок нічної атаки БпЛА тимчасово призупинено рух поїздів залізничною складовою Кримського мосту», – йдеться в повідомленні Мінтрансу РФ.

Російське відомство також стверджує, що постраждалих унаслідок атаки немає. Водночас фахівці мають провести оцінку завданих пошкоджень.

Інформації про терміни відновлення залізничного сполучення російська сторона поки не оприлюднила. Також невідомо, чи зазнала пошкоджень автомобільна частина переправи внаслідок нічної атаки.

Нагадаємо, 17 листопада Сили оборони України провели завершальний етап масштабної операції з ураження Керченського мосту. Підготовка та реалізація операції тривали кілька тижнів.

За оприлюдненою інформацією, внаслідок ударів було зруйновано автомобільну частину переправи, зокрема одну з металевих арок та дорожній проліт під нею. Пошкоджень також зазнала залізнична частина мосту.

Операцію, яка складалася із семи етапів, розробила та координувала Служба безпеки України спільно з Генеральним штабом Збройних сил України.

Спочатку українські військові систематично завдавали ударів по російських засобах протиповітряної оборони та інших військових об'єктах, пов'язаних із захистом переправи. Завершальним етапом стало безпосереднє ураження конструкцій мосту.

За словами президента України Володимира Зеленського, під час операції українські військові застосували різні види озброєння, зокрема «Паляницю», «Нептун», «Руту» та FP-5 «Фламінго».