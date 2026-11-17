Президент України Володимир Зеленський прокоментував удар по Керченському мосту та заявив про нові операції проти РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вечірнє звернення глави держави.

«Сьогодні сильний день для України. Я дякую кожному воїну, усім нашим підрозділам, службам, які були задіяні у відповіді на російські удари, а саме у відповіді по мосту, який окупанти побудували з російської території в Крим», – наголосив глава держави.

Президент додав, що Україна неодноразово закликала Росію припинити удари по мостах, українських містах і селах, енергетичній інфраструктурі, залізниці та суднах із зерном. Однак, за його словами, Росія щоразу обирає нову ескалацію, тому українські ракети й дрони знову уразили ключову російську воєнну артерію на півдні.

«Результат Служби безпеки України, усіх наших Сил оборони України, Міністерства оборони України. Окремо я відзначу «Альфу» СБУ. Всіх українських виробників зброї, які дають Україні цей потенціал. Dovbush, «Вендета», Da Vinci, «Січень», Mich-2000, Ruta, «Паляниця», Ан-197 – це реактивна версія дрона «Лютий», також FP-1 та FP-5 «Фламінго», наші «нептуни». Все – українська зброя, яку ми профінансували, забезпечили для військ і воїни застосовують. Будуть і інші наші операції – операції у відповідь на російську агресію», – підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, 17 листопада Міністерство оборони України повідомило про руйнування автомобільної частини Керченського мосту внаслідок масштабної операції Сил оборони. За даними відомства, центральна арка та прольоти обвалилися, а залізнична частина переправи зазнала критичних пошкоджень.

Зокрема, Служба безпеки України повідомила, що спільно з іншими підрозділами Сил оборони провела багатоетапну операцію з ураження Керченського мосту. Унаслідок ударів одну з металевих арок та автомобільний проліт під нею повністю знищено, а залізнична частина переправи, за попередніми даними, зазнала пошкоджень.

До слова, військовий та інженер-технік Олег Дьорфлер зауважив, що автомобільна та залізнична частини Керченського мосту мають спільну конструкцію над фарватером, тому пошкодження однієї могло вплинути й на іншу. Попри це, залізнична частина переправи досі стоїть, хоча й із перекосом. Її конструкція та фундамент мають особливості, які могли допомогти витримати удари.

Як повідомлялося, міністр оборони Євгеній Хмара заінтригував заявою про Керченський міст.