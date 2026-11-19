У ніч на 19 листопада Керченський міст знову опинився під атакою. У Керчі пролунали щонайменше вісім вибухів, очевидці повідомляли про проліт ракет і яскраві спалахи в районі переправи. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на osint-ресурс Falcon Intel та моніторинговий канал «Кримський вітер».

Що відомо про нічну атаку

За повідомленнями моніторингових каналів, вибухи пролунали в районі Керчі та Керченського мосту. Очевидці розповідали про яскраві спалахи в небі та звуки прольоту ракет. Загалом, за їхніми підрахунками, було чути щонайменше вісім вибухів.

Спочатку в мережі з'явилася інформація про два влучання в залізничну частину мосту. Згодом окремі моніторингові ресурси повідомили вже про щонайменше чотири ймовірні влучання по переправі. Однак ці дані наразі не мають незалежного підтвердження. Інформації про конкретний характер пошкоджень залізничної конструкції також немає.

Під час атаки активно працювала російська протиповітряна оборона. У мережі поширили відео зі спалахами та ракетами в небі. Водночас повідомлення про застосування балістичних ракет не підтвердилися. За одним із пояснень, ракета, яку видно на першому відео, могла бути російською зенітною ракетою комплексу С-300 або С-400, яка не влучила в ціль і падала назад.

Гауляйтер підтвердив атаку та перекриття руху

Очільник окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що внаслідок чергової атаки на Керченський міст рух переправою тимчасово перекрито. За його словами, відповідальні служби перебувають на робочих місцях та оцінюють завдані збитки.

«Усі відповідальні служби перебувають на робочих місцях. Проводиться оцінка завданих збитків», – написав Аксьонов.

Окупаційна адміністрація не уточнила, які саме конструкції мосту могли постраждати, чи є пошкодження залізничного полотна та скільки триватимуть обмеження руху.

Попередня атака зруйнувала автомобільну арку

Нова атака сталася після масштабної операції Сил оборони України 16 та 17 листопада. Тоді українські військові завдали кількох ударів по Керченському мосту. Унаслідок останнього етапу операції обвалилася центральна автомобільна арка та дорожні прольоти, які впали у воду.

17 листопада Служба безпеки України оприлюднила відео ураження переправи. На кадрах зафіксовано серію влучань українських ракет-дронів «Паляниця» та руйнування автомобільної частини мосту. Підготовка до операції тривала близько місяця.

Міністерство оборони України також підтвердило руйнування центральної арки та автомобільних прольотів. За даними відомства, залізнична частина переправи зазнала критичних пошкоджень.

Росія обіцяла відновити зруйновану переправу

Після попередніх ударів російська влада заявила про намір відбудувати автомобільну частину мосту. За оцінкою інженерів, на відновлення автомобільного сполучення може знадобитися близько двох років. Заміна зруйнованої металевої арки є складним завданням, адже її виготовлення та монтаж під час будівництва мосту тривали майже два роки.

Однією з умов такого прогнозу фахівці назвали відсутність нових українських атак. Повторні удари можуть перервати будівельні роботи або пошкодити конструкції, які Росія намагатиметься відновити.

Поки окупаційна адміністрація не оприлюднила результатів оцінки нових пошкоджень. Також немає підтверджених даних про те, чи постраждала залізнична частина мосту під час нічної атаки 19 листопада.

Нагадаємо, після попередньої атаки на Керченський міст у ніч проти 17 листопада в мережі з'явилися кадри обвалення автомобільної арки у воду. Російська окупаційна влада тоді також оголошувала про припинення руху переправою.