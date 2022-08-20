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Хакери зламали телебачення в Криму та показали попередження Зеленського

Надія Карбунар
glavcom.ua
Хакери зламали телебачення в Криму та показали попередження Зеленського
На кримському телебаченні показали архівне звернення Зеленського
фото: скріншот із відео

У відео можна побачити встановлення одного зі стягів на горі Ай-Петрі

Українські хакери зламали російське пропагандистське телебачення в окупованому Криму та запустили архівне відеозвернення президента Володимира Зеленського щодо півострова. Відповідне відео поширило Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.

«Хай кожен з російських посадовців, хто захопив дорогоцінну землю у Криму, пам’ятає – це не та земля, де їм буде спокій», – попереджав загарбників Зеленський.

У ролику також показали встановлення одного зі стягів на горі Ай-Петрі. Крім того, на відео лунає пісня Тіни Кароль «Україна – це ти».

Нагадаємо, 20 серпня в окупованому Криму сталося кілька інцидентів, пов’язаних із використанням військової зброї. Так, у Севастополі прогримів вибух у штабі Чорноморського флоту. А у Євпаторії, за попередніми даними, працювала система протиповітряної оборони окупантів.

Також внаслідок атаки безпілотника на будівлі штабу Чорноморського флоту окупантів був пошкоджений дах.

Теги: телебачення відео Володимир Зеленський Крим

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