В окупантів істерика: вибухи прогриміли вже в п’ятьох містах Криму
Окупанти заявили, що Україна психологічно атакує, запускаючи дрони
Сьогодні, 20 серпня, в тимчасово окупованому Криму продовжують лунати вибухи.
До 9:00 вибухи прогриміли у штабі ЧФ РФ у Севастополі та над селом Заозерне в передмісті Євпаторії.
Станом на 11:00 відомо про вибухи в Бахчисараї. Місцеві мешканці кажуть, що чули 2-3 вибухи.
Також є інформація про вибухи в селі Молочне Сакського району. Деталі поки що невідомі.
Крім того, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про вибухи у Сімферополі. «Переключаймо увагу на Aqmescit/Сімферополь .... Тут також щось орки нервово заметушилися», – написав він у Facebook.
Після серії сьогоднішніх вибухів в окупаційної влади Криму вже істерика. Радник «глави» окупованого Криму Сергія Аксьонова заявив, що Україна психологічно атакує, запускаючи дрони.
Наразі у Севастополі літає бойовий гвинтокрил та патрулює місто.
Раніше Рефат Чубаров дав інструкцію росіянам, які опинились на окупованому півострові.
Нагадаємо, 20 серпня вранці в тимчасово окупованому Росією Криму знову прогриміли вибухи. Це сталося у штабі ЧФ РФ у Севастополі.
Російські окупанти намагалися збити безпілотник із автоматів Калашникова.
Згодом над селищем Заозерне у передмісті Євпаторії прогриміли вибухи.
У Севастополі 19 серпня ввечері місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. За попередньою інформацією спрацювала система ППО.
19 серпня в тимчасово окупованому Криму біля Євпаторії спрацювала система ППО. У місті було чути три потужні вибухи.
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