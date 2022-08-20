Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупантів істерика: вибухи прогриміли вже в п’ятьох містах Криму

Оксана Воронцова
glavcom.ua
В окупантів істерика: вибухи прогриміли вже в п’ятьох містах Криму
Вибух стався на даху штабу ЧФ РФ у Севастополі
фото із соцмережі

Окупанти заявили, що Україна психологічно атакує, запускаючи дрони

Сьогодні, 20 серпня, в тимчасово окупованому Криму продовжують лунати вибухи.

До 9:00 вибухи прогриміли у штабі ЧФ РФ у Севастополі та над селом Заозерне в передмісті Євпаторії.

Станом на 11:00 відомо про вибухи в Бахчисараї. Місцеві мешканці кажуть, що чули 2-3 вибухи.

Також є інформація про вибухи в селі Молочне Сакського району. Деталі поки що невідомі.

Крім того, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про вибухи у Сімферополі. «Переключаймо увагу на Aqmescit/Сімферополь .... Тут також щось орки нервово заметушилися», – написав він у Facebook.

Після серії сьогоднішніх вибухів в окупаційної влади Криму вже істерика. Радник «глави» окупованого Криму Сергія Аксьонова заявив, що Україна психологічно атакує, запускаючи дрони.

Наразі у Севастополі літає бойовий гвинтокрил та патрулює місто.

Раніше Рефат Чубаров дав інструкцію росіянам, які опинились на окупованому півострові. 

Нагадаємо, 20 серпня вранці в тимчасово окупованому Росією Криму знову прогриміли вибухи. Це сталося у штабі ЧФ РФ у Севастополі. 

Російські окупанти намагалися збити безпілотник із автоматів Калашникова.

Згодом над селищем Заозерне у передмісті Євпаторії прогриміли вибухи.

У Севастополі 19 серпня ввечері місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. За попередньою інформацією спрацювала система ППО.

19 серпня в тимчасово окупованому Криму біля Євпаторії спрацювала система ППО. У місті було чути три потужні вибухи.

Читайте також: Вибухи в Криму: у штабі окупантів знесло дах (фото, відео)
Теги: Україна вибух окупанти Крим росія війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Над штабом ЧФ РФ у Севастополі видніється стовп диму
У штабі окупантів у Севастополі прогримів вибух (фото, відео)
Сьогодні, 08:55
У результаті атаки безпілотника пошкоджено дах штабу окупантів у Севастополі
Вибухи в Криму: у штабі окупантів знесло дах (фото, відео)
Сьогодні, 09:18
Російські військові стріляли по безпілотнику з автоматів Калашникова
Як окупанти в Севастополі намагалися збити безпілотник: епічне відео
Сьогодні, 09:53

Події в Україні

На Миколаївщині прогриміли потужні вибухи (фото, відео)
На Миколаївщині прогриміли потужні вибухи (фото, відео)
Як кримчани панікують і розкривають місцезнаходження ворожих ППО (відео)
Як кримчани панікують і розкривають місцезнаходження ворожих ППО (відео)
В окупантів істерика: вибухи прогриміли вже в п’ятьох містах Криму
В окупантів істерика: вибухи прогриміли вже в п’ятьох містах Криму
Сили ППО збили над Дніпропетровщиною чотири ракети
Сили ППО збили над Дніпропетровщиною чотири ракети
Ще кілька сотень окупантів поїдуть у РФ як «вантаж 200»: дані Генштабу
Ще кілька сотень окупантів поїдуть у РФ як «вантаж 200»: дані Генштабу
Під Євпаторією гримлять вибухи (відео)
Під Євпаторією гримлять вибухи (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
138K
Ердоган повідомив, яку пропозицію зробив Зеленському під час візиту до Львова
103K
У Запоріжжі прогриміли вибухи
95K
«Війна буде довгою, тому...» Ярош із фронту звернувся до українців
54K
Супутник для ЗСУ: Притула відреагував на скандал і пояснив цінність угоди
46K
Мати загиблого героя різко відреагувала на скандальний допис Арестовича
36K
У Харкові прогриміли вибухи

Новини

ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
Сьогодні, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
Вчора, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
Вчора, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
Вчора, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
Вчора, 16:42
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на харківському напрямку
Вчора, 16:25

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту