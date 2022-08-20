В окупантів істерика: вибухи прогриміли вже в п’ятьох містах Криму

Вибух стався на даху штабу ЧФ РФ у Севастополі

Окупанти заявили, що Україна психологічно атакує, запускаючи дрони

Сьогодні, 20 серпня, в тимчасово окупованому Криму продовжують лунати вибухи.

До 9:00 вибухи прогриміли у штабі ЧФ РФ у Севастополі та над селом Заозерне в передмісті Євпаторії.

Станом на 11:00 відомо про вибухи в Бахчисараї. Місцеві мешканці кажуть, що чули 2-3 вибухи.

Також є інформація про вибухи в селі Молочне Сакського району. Деталі поки що невідомі.

Крім того, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив про вибухи у Сімферополі. «Переключаймо увагу на Aqmescit/Сімферополь .... Тут також щось орки нервово заметушилися», – написав він у Facebook.

Після серії сьогоднішніх вибухів в окупаційної влади Криму вже істерика. Радник «глави» окупованого Криму Сергія Аксьонова заявив, що Україна психологічно атакує, запускаючи дрони.

Наразі у Севастополі літає бойовий гвинтокрил та патрулює місто.

Раніше Рефат Чубаров дав інструкцію росіянам, які опинились на окупованому півострові.

Нагадаємо, 20 серпня вранці в тимчасово окупованому Росією Криму знову прогриміли вибухи. Це сталося у штабі ЧФ РФ у Севастополі.

Російські окупанти намагалися збити безпілотник із автоматів Калашникова.

Згодом над селищем Заозерне у передмісті Євпаторії прогриміли вибухи.

У Севастополі 19 серпня ввечері місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. За попередньою інформацією спрацювала система ППО.

19 серпня в тимчасово окупованому Криму біля Євпаторії спрацювала система ППО. У місті було чути три потужні вибухи.