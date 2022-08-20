Вибухи в Криму: у штабі окупантів знесло дах (фото, відео)

У результаті атаки безпілотника пошкоджено дах штабу окупантів у Севастополі

Окупанти підняли на ноги всі екстрені служби через вибух у Севастополі

На місці вибуху у штабі чорноморського флоту Росії у Севастополі працюють усі екстрені служби. Про це повідомив «губернатор» міста Развожаєв.

«Зберігайте спокій і по можливості найближчим часом знаходитесь вдома», – заявив він.

Тим часом, з’явилися перші фото руйнувань у штабі окупантів. Зокрема, на місці атаки безпілотника пошкоджено дах.

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Нагадаємо, сьогодні, 20 серпня, вранці в тимчасово окупованому Росією Криму знову прогриміли вибухи. Це сталося у штабі ЧФ РФ у Севастополі.

Нагадаємо, у Севастополі 19 серпня ввечері місцеві жителі повідомили про звуки вибухів. За попередньою інформацією спрацювала система ППО.

19 серпня в тимчасово окупованому Криму біля Євпаторії спрацювала система ППО. У місті було чути три потужні вибухи.

Також 18 серпня в окупованому Криму пролунали вибухи на найбільшій авіабазі російських окупантів Бельбек, розташованій у північно-західній частині Севастополя.