В окупованому Криму знову спрацювала система ППО

Місцеві повідомляють про збиття безпілотника

У п'ятницю, 19 серпня, в тимчасово окупованому Криму біля Євпаторії спрацювала система ППО. Про це повідомив «радника глави Криму» Олег Крючков.

«У Євпаторії, ймовірно, спрацювала система ППО. Крим під надійним захистом», – написав Крючков.

Місцеві Telegram-канали стверджують, що над півостровом в результаті роботи ППО були збиті безпілотники.

«У місті немає звуків детонації та сирени, С-400 знищила два літальні апарати протягом кількох хвилин», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері, 18 серпня, у тимчасово окупованій Керчі спрацювала система ППО.

У кримських пабліках повідомляли про гучний вибух у Керчі, який було чутно у різних районах міста, а також у довколишніх селах. У деяких будинках тремтіли шибки.