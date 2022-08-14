Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Херсон: окупанти вигадали, як взяти медиків під контроль

Надія Карбунар
glavcom.ua
Херсон: окупанти вигадали, як взяти медиків під контроль
Окупанти примушують медиків Херсона до співпраці
фото з відкритих джерел

Лікарям надають тимчасовий дозвіл на роботу з попередженням про можливе звільнення

У тимчасово окупованому Херсоні представники окупаційної адміністрації вимагають, аби співробітникам швидкої допомоги написали заяви про згоду працювати під егідою «нової влади». Це також передбачає згоду отримувати заробітну платню в російських рублях, інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України. У разі відмови, співробітникам надають тимчасовий дозвіл на роботу з попередженням про можливе звільнення в будь-який момент.

Також окупанти намагаються відновити навчання в Херсонській морській академії. Оголошено про початок набору курсантів на 2022-2023 навчальний рік. На будівлях академії вивішено прапор зеленого кольору з позначкою «Z».

Тривають заходи зі збору паспортних даних громадян. Наразі вимогу про заповнення анкет висунуто всім працівникам комунальних підприємств та пенсіонерам, які отримують так звану «гуманітарну допомогу». Дані збираються також у тих, хто звертається до окупаційної влади з будь-якими питаннями – реєстрація новонароджених, надання медичної допомоги тощо. Також усім, хто придбав стартові пакети мобільних операторів РФ, надходять смс-повідомлення з пропозицією надати паспортні дані в обмін на 5 ГБ Інтернету.

На території Херсонського приймальника-розподільника для дітей УМВС на сьогодні проживають співробітники ФСБ РФ (орієнтовно 50 осіб). Є інформація, що у підвальних приміщеннях проводять допити викрадених українців із застосуванням тортур.

Нагадаємо, у ніч проти 14 серпня Збройні Сили України завдали чергових ударів по Антонівському мосту в Херсонській області. 

 

Теги: окупанти зарплата лікар Херсон рублі

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Мелітополі, попередньо, влучання у військкомат, у якому перебували загарбники
В окупованих районах Херсонщини та Запоріжжя пролунали вибухи
Вчора, 16:31
Гіркіна затримано під час спроби потрапити на «херсонський фронт»
Йшов на «херсонський фронт». Окупанти затримали Гіркіна у Криму
Вчора, 22:43
Чути вибухи в районі Донецька та Антонівського мосту
Вибухи на окупованій Херсонщині: є ймовірність удару по Антонівському мосту
Сьогодні, 02:32

Події в Україні

Зв’язкову Шухевича влада хотіла похоронити на радянському військовому меморіалі
Зв’язкову Шухевича влада хотіла похоронити на радянському військовому меморіалі
Українські захисники відбили атаки ворога на декількох напрямках – Генштаб
Українські захисники відбили атаки ворога на декількох напрямках – Генштаб
Херсон: окупанти вигадали, як взяти медиків під контроль
Херсон: окупанти вигадали, як взяти медиків під контроль
Обстріл Енергодара: загинув працівник Запорізької АЕС
Обстріл Енергодара: загинув працівник Запорізької АЕС
У порту Бердянська – вибухи та пожежа (фото)
У порту Бердянська – вибухи та пожежа (фото)
Окупанти атакували Енергодар, є поранені
Окупанти атакували Енергодар, є поранені

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
62K
Україна переламує хід війни, бо змінила стратегію, – The New York Times
33K
На Харківщині пролунали вибухи (відео)
32K
Росіяни почали отримувати повістки з вимогою з’явитися до військкомату (фото)
32K
Рашисти радять кримчанам готувати «тривожний чемоданчик»
30K
14 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28K
Американський дипломат прокоментував серію антиукраїнських публікацій у світовій пресі

Новини

З’явилися супутникові знімки білоруського аеродрому, де прогриміли вибухи
Вчора, 10:04
На Донбасі «гаряче». ЗСУ відкинули окупантів на кількох напрямках
Вчора, 07:08
ЗСУ відбили наступ рашистів на кількох напрямках, на одному ворог мав успіх
12 серпня, 18:41
Звільнення голови Рівненської облради. «ЄС» жорстко звернулася до влади
12 серпня, 18:13
Розвідка США повідомила, скільки вояків щодня втрачає РФ на війні 
12 серпня, 15:38
«Суд» над полоненими захисниками Маріуполя. Силові відомства зробили заяву
12 серпня, 15:19

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту