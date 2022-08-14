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Вибухи на окупованій Херсонщині: є ймовірність удару по Антонівському мосту

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Вибухи на окупованій Херсонщині: є ймовірність удару по Антонівському мосту
Чути вибухи в районі Донецька та Антонівського мосту
фото з відкритих джерел

За повідомленнями місцевих, вибухи лунали у стороні Антонівки

В окупованому Донецьку та Херсонщині вночі 14 серпня вкотре пролунали вибухи. Ймовірно, бійці ЗСУ знову поцілили по Антонівському мосту. Про це повідомили в низці місцевих телеграм-каналів.

Вибухи на Херсонщині пролунали приблизно о 1:00.

Після опівночі в низці херсонських телеграм-каналів повідомили про вибухи в тимчасово окупованому місті. Місцевих жителів закликали перебувати в укритті.

Пізніше оприлюднили й відео з місця події. За повідомленнями місцевих, вибухи лунали у стороні Антонівки. Там працювала система протиповітряної оборони окупантів, однак вона нічого не могла збити.

Також місцеві повідомили, що під час першої атаки чотири ракети вдарили по лівому берегу Дніпра в Антонівський міст. Цілком ймовірно, що українські захисники знову поцілили по позиціях окупантів.

Також повідомляється нібито у центрі Донецька пролунали вибухи, окупанти заявили про «прильоти» від ЗСУ

Тим часом над містом здійнявся дим.

Наразі немає офіційної інформації щодо обох повідомлень.

Нагадаємо, в окупованій Новій Каховці увечері 11 серпня лунали сильні вибухи.

Кілька днів тому українські військові вкотре завдали ударів по Антонівському мосту. Також під удар потрапив міст через Каховську ГЕС. 

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