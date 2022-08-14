Вибухи на окупованій Херсонщині: є ймовірність удару по Антонівському мосту
За повідомленнями місцевих, вибухи лунали у стороні Антонівки
В окупованому Донецьку та Херсонщині вночі 14 серпня вкотре пролунали вибухи. Ймовірно, бійці ЗСУ знову поцілили по Антонівському мосту. Про це повідомили в низці місцевих телеграм-каналів.
Вибухи на Херсонщині пролунали приблизно о 1:00.
Після опівночі в низці херсонських телеграм-каналів повідомили про вибухи в тимчасово окупованому місті. Місцевих жителів закликали перебувати в укритті.
Пізніше оприлюднили й відео з місця події. За повідомленнями місцевих, вибухи лунали у стороні Антонівки. Там працювала система протиповітряної оборони окупантів, однак вона нічого не могла збити.
Також місцеві повідомили, що під час першої атаки чотири ракети вдарили по лівому берегу Дніпра в Антонівський міст. Цілком ймовірно, що українські захисники знову поцілили по позиціях окупантів.
Також повідомляється нібито у центрі Донецька пролунали вибухи, окупанти заявили про «прильоти» від ЗСУ
Тим часом над містом здійнявся дим.
Наразі немає офіційної інформації щодо обох повідомлень.
Нагадаємо, в окупованій Новій Каховці увечері 11 серпня лунали сильні вибухи.
Кілька днів тому українські військові вкотре завдали ударів по Антонівському мосту. Також під удар потрапив міст через Каховську ГЕС.
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