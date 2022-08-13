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Йшов на «херсонський фронт». Окупанти затримали Гіркіна у Криму

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Йшов на «херсонський фронт». Окупанти затримали Гіркіна у Криму
Гіркіна затримано під час спроби потрапити на «херсонський фронт»
фото з відкритих джерел

 Гіркін закликав до зміни влади в Росії та пропонував перефарбувати Кремль у жовто-синій колір

Російські окупанти затримали в окупованому Криму свого ж терориста Ігор Гіркін (Стрєлков), який брав участь в окупації Криму та захопленні Слов'янська у 2014 році. Російські ЗМІ пишуть, що Гіркіна затримали при спробі потрапити на фронт добровольцем.

Як заявив терорист Жучковський, жодної політичної мети Гіркін не переслідує.

«Все, що він хоче – взяти особисту участь, хоч рядовим, у російській національно-визвольній війні, яку він почав», – додав він.

Гіркін намагався потрапити на «херсонський фронт» за підробленим паспортом на ім'я Сергія Вікторовича Рунова, який використав під час роботи у спецслужбах. Втім, його впізнали та відправили до Сімферополя, де відкрили на нього кримінальне провадження за підробку документів.

При цьому Гіркін, щоб його не впізнали, зголив свої вуса.

Йшов на «херсонський фронт». Окупанти затримали Гіркіна у Криму фото 1

Наразі офіційного підтвердження інциденту немає, однак у соцмережах ширяться фото нібито затриманого Гіркіна.

Йшов на «херсонський фронт». Окупанти затримали Гіркіна у Криму фото 2
Йшов на «херсонський фронт». Окупанти затримали Гіркіна у Криму фото 3

У березні повідомлялося, що тесть Ігоря Стрєлкова загинув на околицях міста Авдіївка. 

Нагадаємо, вчора Гіркін написав свій останній пост в соцмережах. Він нарікав, що російська армія в Україні зазнає провалу та запропонував перефарбувати Кремль у жовто-синій колір.

У липні терорист Гіркін закликав до зміни влади в Росії.

Він також говорив, що російські війська приречені на поразку у війні проти України, бо розкидалися своєю новою технікою у Африці та на Близькому Сході

За словами Гіркіна, він роками спостерігав, як путінський режим озброював Сирію. «Усі танки Т-72 йшли до Сирії», – бідкається терорист.

Раніше Гіркін заявляв, що Росія програє в Україні через корумпованих чиновників – зокрема, він критикував Сергія Лаврова і Сергія Шойгу.

Теги: війна в Україні Крим окупанти ЗМІ

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