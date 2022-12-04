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Херсон: росіяни обстріляли будівлю СІЗО (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Херсон: росіяни обстріляли будівлю СІЗО (фото)
Департамент з питань виконання кримінальних покарань

Засуджені та ув’язнені завчасно були переміщені до слідчих ізоляторів інших регіонів

Сьогодні, 4 грудня, російські загарбники обстріляли будівлю Херсонського слідчого ізолятора. Частина приміщень пошкоджені, серед працівників є поранені. Про це повідомляє Департаменту з питань виконання кримінальних покарань.

«Частина приміщень пошкоджені, серед персоналу є поранені. Засуджені та ув’язнені завчасно були переміщені до слідчих ізоляторів інших, безпечніших регіонів», – йдеться в повідомленні. 

 

Нагадаємо, сьогодні окупанти обстріляли Таврійський мікрорайон нещодавно звільненого українського Херсона. Росіяни поцілили у багатоповерхівку. У результаті ворожого обстрілу пошкоджено стіни, вікна та газопровід.

До слова, триває 284-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони. На Авдіївському та Бахмутському напрямках продовжує вести наступ, та активно задіювати авіацію для підтримки наземних угруповань. Протягом доби окупанти завдали два ракетних удари, а також здійснили більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, знову ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон.

Теги: СІЗО Херсон Україна окупанти росія війна

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