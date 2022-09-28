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Скільки техніки РФ «подарувала» ЗСУ: цифри вражають

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Скільки техніки РФ «подарувала» ЗСУ: цифри вражають
Під час контрнаступу на Харківщині ЗСУ захопили техніки і зброї рашистів на суму понад $400 млн
фото: oryxspioenkop.com

Від початку війни ЗСУ захопили понад 690 одиниць бронетехніки окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ отримали трофейної зброї РФ більше, ніж постачали найбільші країни-партнери. Про це повідомляє Forbes.

Україна тільки за документально підтвердженими даними отримала як трофеї майже 400 танків, 700 одиниць бронетехніки та 170 артилерійських систем.

Після контратаки ЗСУ на Харківщині, яка почалася 5 вересня, десятки одиниць техніки були покинуті в абсолютно справному технічному стані або із незначними технічними несправностями.

За даними сайту Oryx, який здійснює оцінку втрат сторін за відео- і фото-підтвердженнями, ЗСУ отримали як трофеї на Харківщині 97 танків, 159 бойових броньованих машин, 55 артилерійських систем. Цієї зброї вистачить для формування цілої танкової бригади ЗСУ або до двох механізованих бригад.

Під час контрнаступу на Харківщині російська армія «подарувала» ЗСУ техніки і зброї на суму понад $400 млн.

Загалом, за даними проєкту Oryx, з початку війни ЗСУ «затрофеїли» 387 російських танків. Найбільшим постачальником танків після Росії є Польща, яка передала Україні до 230 танків Т-72 і близько 50–70 польської модернізації цих танків – РТ-91.

Скільки техніки РФ «подарувала» ЗСУ: цифри вражають фото 1

Загалом Україна захопила у Росії і отримала від партнерів близько 750 танків. Це майже стільки ж, скільки було на озброєнні ЗСУ на початок війни. За даними The Military Balance на 2021 рік, Україна мала 858 танків на озброєнні. Але це були переважно кращі танки – модернізовані Т-64.

Також з початку війни ЗСУ захопили понад 690 одиниць бронетехніки. Це більше, ніж Україна отримала від США.

Загалом Україна отримала від пртнерів і захопила близько 2300 одиниць броньованої техніки. Це стільки ж, скільки перебувало на озброєнні ЗСУ на початок війни.

Аналогічно Росія випередила США за кількістю «переданих» артилерійських систем. Загалом понад 167 артсистем було покинуто ворогом з початку війни. Майже третина з них – протягом останніх кількох тижнів українського контрнаступу.

Як повідомлялося, від початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 58150 окупантів. За останню добу ліквідували 400 ворогів та шість танків.

Теги: росія Польща армія війна Україна Forbes танки відео

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