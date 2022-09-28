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ЗСУ ліквідували понад 58 тис. окупантів ‒ Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ ліквідували понад 58 тис. окупантів ‒ Генштаб
фото: Генштаб

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках

Від початку повномасштабного вторгнення українські захисники знищили 58150 окупантів. За останню добу ліквідували 400 ворогів та шість танків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 58150 (+400) осіб ліквідовано ,
  • танків ‒ 2312 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4889(+8) од,
  • артилерійських систем– 1381 (+3) од,
  • РСЗВ– 331 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 175 (+0) од,
  • літаків– 262 (+1) од,
  • гелікоптерів– 224 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня vel – 989 (+12),
  • крилаті ракети ‒ 242 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн– 3742 (+12) од,
  • спеціальна техніка ‒ 131 (+0).
ЗСУ ліквідували понад 58 тис. окупантів ‒ Генштаб фото 1

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 217-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, продовжує зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Крім того, намагається відновити втрачені позиції на окремих напрямках, веде повітряну розвідку. П

Теги: втрати ЗСУ Генштаб

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