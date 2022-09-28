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ЗСУ вдарили по ешелону нещодавно мобілізованих окупантів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ вдарили по ешелону нещодавно мобілізованих окупантів
У Луганській області глибоко в тилу російської армії постійно відбуваються якісь вибухи
фото ілюстративне

Серед рашистів дуже багато поранених, яких не встигають довезти до стаціонарних лікарень

Українські захисники на Луганщині вже завдали удару по ешелону рашистів, яких мобілізували після 21 вересня. Про це повідомив голова місцевої ОВА Сергій Гайдай в ефірі Freeдом.

«Насправді в Луганській області глибоко в тилу російської армії постійно відбуваються якісь вибухи. Напевно, окупанти дослухалися до заклику нашого президента Володимира Зеленського, і вони курять тепер там, де потрібно. Тому що командні пункти, що казарми, що склади, зібрання техніки, ну і от ешелон – так, все це дійсно відбувається», – сказав Гайдай.

Про втрати ворога поки невідомо.

Окрім того, серед рашистів дуже багато поранених, яких не встигають довезти до стаціонарних лікарень. Тому РФ мобілізує медиків у польові шпиталі.

Раніше повідомлялося, що Росія придумала, як покарати втікачів від мобілізації.

Нагадаємо, мобілізовані росіяни скаржаться на нелюдські умови проживання, пункти збору призовників нагадують загони для худоби – мобілізовані сплять на дерев’яних нарах або просто на підлозі в умовах тотальної антисанітарії. Однак у відповідь на скарги їхнє керівництво погрожує зробити ці умови ще гіршими.

Також зазначимо, що раніше у мережі з'явилося відео, на якому інструкторка радить солдатам, яких відправляють на війну в Україні, запасатися прокладками, тампонами та спальниками.

На думку британської розвідки, на військові бази Росії почали прибувати перші групи людей у рамках часткової мобілізації. Кілька десятків тисяч людей без воєнного досвіду та мінімальної підготовки попрямують на фронт. Тепер Росія зіткнеться з адміністративними та логістичними проблемами, пов'язаними з навчанням військ.

Тим часом у РФ вирішили проблему з забезпеченням зимовою формою своїх вояків. Російських мобілізованих, які прибувають до військкомату, ставлять перед фактом: вони мусять самі собі придбати зимовий одяг.

При цьому президент країни-агресорки Володимир Путін навряд чи подолає фундаментальні проблеми, намагаючись мобілізувати велику кількість росіян для продовження війни в Україні. 

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Теги: військові мобілізація окупанти росія війна ЗСУ Україна

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