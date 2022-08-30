Херсон: ЗСУ вдарили по понтону та базі рашистів (відео)

Українські захисники, ймовірно, вдарили по будівлі «Брейн», де могла бути одна із баз окупантів

У районі Антонівського мосту на Херсонщині сьогодні знову виднілись клуби диму. ЗСУ вдарили по прашистах близько 08:00-09:00 ранку та вдень після полудня. Відповідні відео публікують місцеві Telegram-канали.

З відео видно, що дим йде від чогось за мостом. Ймовірно, це понтонна переправа окупантів, яка була розташована саме в цьому місці. Кілька днів тому окупанти будували впритул до мосту в Херсоні тимчасову переправу.

Також місцевий журналіст Костянтин Риженко показав відео зруйнованої будівлі «Брейн», де, за його словами, могла бути одна із баз окупантів.

Нагадаємо, ввечері, 29 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні прогриміла низка вибухів. Пізніше у пабліках з'явилася інформація, що українські військові завдали удару по баржі окупантів, яка розташована біля Антонівського мосту.

До слова, триває 188-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. Російські окупанти й далі завдають авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.