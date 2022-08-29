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ЗСУ завдали удару по баржі окупантів біля Антонівського мосту

Альона Боженко
glavcom.ua
ЗСУ завдали удару по баржі окупантів біля Антонівського мосту
Вибух на баржі біля Антонівського мосту
фото із відкритих джерел

У районі Антонівського мосту спостерігається задимлення

Ввечері, 29 серпня, у тимчасово окупованому Херсоні прогриміла низка вибухів. Telegram-канали повідомили, що у районі Антонівського мосту підіймається дим.

Пізніше у пабліках з'явилася інформація, що українські військові завдали удару по баржі окупантів, яка розташована біля Антонівського мосту.

Про вибух на баржі повідомив і радник міністра МВС Антон Геращенко.

«Видати за «жест доброї волі» цього разу не вийде, окупантів «врятує» лише підводний вантажний флот», – написав Геращенко.

Нагадаємо, востаннє Збройні Сили України били по Антонівському мосту в Херсонській області 26 серпня.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 187 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. Окупанти намагалися покращити тактичне положення у напрямках Богородичного та Долини, успіху не мали, відійшли.

Теги: вибух

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