Наступ ЗСУ. Що зараз відбувається на Херсонщині (оновлюється)

В окупованому місті вранці чутна стрілянина, йдуть вуличні бої

В тимчасово окупованому Херсоні вранці 30 серпня приблизно о 9.29 чутні були гучні звуки вибухів. Про це повідомляли місцеві ЗМІ та пабліки.

Над містом видніється дим.

Офіційної інформації щодо ситуації в місті наразі немає. Однак перед цим, близько 7-ї години ранку в тимчасово окупованому російськими військами Херсоні розпочалася стрілянина.

Як стало відомо, вранці в Херсоні прозвучали вибухи. За інформацією пабліків, ймовірно, по Антонівському мосту знову завдано ударів. На місці вибухів були помітні клуби диму.

Раніше оперативне угруповання «Каховка» оприлюднило відео, в якому російський окупант каже, що українська армія просувається на їхні позиції в області.

Ввечері 29 серпня CNN з посиланням на джерело повідомило, що українські війська повернули з-під російської окупації чотири села: Нова Дмитрівка, Архангельське, Томина Балка та Правдине.

Також учора Збройні сили вдарили по Бериславському машинобудівному заводу на Херсонщині, куди окупанти стягнули техніку та живу силу.

Українська влада закликала місцевих мешканців терміново евакуюватися і подбати про свою безпеку.

Також українців попередили: перебувати потрібно якомога ближче до безпечних місць, зробити запаси їжі/води, перевірити аптечки. Якщо поряд розташований військовий об'єкт ворога, варто переїхати.

Додамо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Напередодні під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.