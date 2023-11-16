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Хто ухвалюватиме рішення про виїзд чиновників за кордон: рішення уряду

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Хто ухвалюватиме рішення про виїзд чиновників за кордон: рішення уряду
фото ілюстративне

Раніше рішення про виїзд за кордон керівників центральних органів виконавчої влади ухвалював перший віцепрем'єр

Виїзд українських топ-чиновників за кордон контролює уряд. Рішення про закордонне відрядження ухвалюватиме прем'єр-міністр. Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів №1204 від 14 листопада.

Уряд визначився, що високопоставлених чиновників у службові відрядження за кордон тепер повинен відпускати прем'єр Денис Шмигаль. Йдеться про міністрів, керівників центральних органів виконавчої влади та їх заступників.

Раніше прем'єр-міністр видавав закордонні відрядження для першого віцепрем'єра, віцепрем'єра, міністрів і державного секретаря Кабміну. Рішення про виїзд за кордон керівників центральних органів виконавчої влади ухвалював перший віцепрем'єр.

Нагадаємо, триває 631-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Минулої доби російські терористичні війська завдали чергових ракетних ударів по цивільних об’єктах в Селідовому Донецької області та Зарічному Запорізької області. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали чергових ракетно-авіаційних ударів по Україні, триває атака БпЛА типу Shahed-136/131.

Теги: Кабмін уряд кордон

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