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Кінець Путіна: голова СБУ назвав два варіанти для диктатора

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Кінець Путіна: голова СБУ назвав два варіанти для диктатора
Кремлівський господар живе у хворобливому світі 
фото з відкритих джерел

Стратегія з захоплення України провалилася, зокрема через неадекватну оцінку ситуації 

Стратегія диктатора РФ Володимира Путіна із захоплення України виявилася провальною, зокрема, і через його неадекватну оцінку ситуації. Таку думку висловив очільник Служби безпеки України Василь Малюк в інтерв’ю для телеканалу «1+1».

«Загрався, закрався, зазнався. Це – бункерний дід. Він реально живе в своєму хворобливому світі, і його спіткає два варіанти: або лава підсудних в Гаазі, або безславна смерть десь в бункері на Алтаї», – зазначив Василь Малюк.

Він підкреслив, що наразі Служба безпеки сформувала унікальну скарбничку доказів злочинів РФ у цій війні для майбутніх міжнародних кримінальних судів. Наразі є єдине, так зване, материнське кримінальне провадження, в якому спецслужба разом з Офісом генерального прокурора накопичує всі наявні матеріали. 

Водночас Василь Малюк додав, що Путін – класичний спецслужбіст, який 20 років агентурно проникав в нашу країну. Тож задачею СБУ є встановити всі агентурні мережі та нейтралізувати їх. Адже серед іншого вони також займаються плануванням і підготовкою замахів на політичне та військове керівництво нашої держави.  
  
Нагадаємо, стало відомо, що Служба безпеки України попередила замахи на очільника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова та міністра оборони Олексія Резнікова. 

Також Державне бюро розслідувань досліджує, яким чином російські окупаційні війська дуже швидко просунулися з окупованого Криму півднем України.

Теги: СБУ прокурор смерть путін

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