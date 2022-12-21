СБУ повідомила, яка доля Медведчука після обміну

В СБУ вважають, що Медведчука засвітили в Криму для того, аби показати, що він живий

Керівник Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що Росія кума президента українського політика Віктора Медведчука. Про це в.о. голови СБУ Василь Малюк заявив в інтерв'ю для телеканалу «1+1»

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Очільник СБУ висловився щодо останніх фото Медведчука, якого зафіксували в Ялті на південному узбережжі тимчасово окупованого Криму: можливо його засвітили, щоб показати, що живий. На уточнююче запитання журналістки, Малюк зазначив, що переконаний, що Медведчук зустрічався із Путіним.

«Замовив яєчню в одному невеличкому кафе – от і всі обставини. Спочатку вибачте, тюрма і воші, потім – обмін, а потім – яєчня в Криму. До цього він був «королем життя» Принаймні він себе так відчував», - заявив Малюк.

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Раніше повідомлялося, що Віктор Медведчук, якого обміняли на 200 захисників України та передали до Росії, знайшовся у тимчасово окупованому Криму. Відповідне відео від очевидців з’явилося в соцмережах.

Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що народного депутата Віктора Медведчука обміняли на 200 українських військових.

За даними The Washington Post, на обміні Медведчука наполіг президент Росії Володимир Путін, хоча ФСБ Росії була проти обміну полонених через очікувану негативну реакцію громадськості у РФ. Після обміну у кремлі заявили, що не знають, де зараз Медведчук і чи спілкувався він з Путіним.