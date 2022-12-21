Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

СБУ повідомила, яка доля Медведчука після обміну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ повідомила, яка доля Медведчука після обміну
фото з відкритих джерел

В СБУ вважають, що Медведчука засвітили в Криму для того, аби показати,  що він живий

Керівник Служби безпеки України Василь Малюк заявив, що Росія кума президента українського політика Віктора Медведчука. Про це в.о. голови СБУ Василь Малюк заявив в інтерв'ю для телеканалу «1+1»

Очільник СБУ висловився щодо останніх фото Медведчука, якого зафіксували в Ялті на південному узбережжі тимчасово окупованого Криму: можливо його засвітили, щоб показати, що живий. На уточнююче запитання журналістки, Малюк зазначив, що переконаний, що Медведчук зустрічався із Путіним.

«Замовив яєчню в одному невеличкому кафе – от і всі обставини. Спочатку вибачте, тюрма і воші, потім – обмін, а потім – яєчня в Криму. До цього він був «королем життя» Принаймні він себе так відчував», - заявив Малюк.

Раніше повідомлялося, що Віктор Медведчук, якого обміняли на 200 захисників України та передали до Росії, знайшовся у тимчасово окупованому Криму. Відповідне відео від очевидців з’явилося в соцмережах.

Нагадаємо, 22 вересня стало відомо, що народного депутата Віктора Медведчука обміняли на 200 українських військових.

За даними The Washington Post, на обміні Медведчука наполіг президент Росії Володимир Путін, хоча ФСБ Росії була проти обміну полонених через очікувану негативну реакцію громадськості у РФ. Після обміну у кремлі заявили, що не знають, де зараз Медведчук і чи спілкувався він з Путіним.

Теги: обмін полоненими війна СБУ Віктор Медведчук

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У перші дні війни справи Медведчука та Януковича було знищено
Хто у перші дні війни спалив справи Медведчука та Януковича? ДБР засекретило розслідування
3 грудня, 11:37
Судно має габарити 29 м заввишки, складається з шести поверхів та обладнане двома ліфтами
На арештованій яхті Медведчука пройшли обшуки (фото)
30 листопада, 19:19
Попри всі намагання кума Путіна переконати Росію, буцімто українці прихильні до РФ, це виявилося брехнею
Фаріон розказала, як Кучма та Медведчук надурили Путіна 
6 грудня, 20:00

Події в Україні

Вороги обстріляли Очаків: поранені троє людей, серед них дитина (Оновлено)
Вороги обстріляли Очаків: поранені троє людей, серед них дитина (Оновлено)
СБУ повідомила, яка доля Медведчука після обміну
СБУ повідомила, яка доля Медведчука після обміну
Рашисти на Херсонщині закатували дівчину-підлітка та ще шістьох українців 
Рашисти на Херсонщині закатували дівчину-підлітка та ще шістьох українців 
Хто допоміг ворогам швидко окупувати південь України: деталі розслідування
Хто допоміг ворогам швидко окупувати південь України: деталі розслідування
По всій Україні оголошена повітряна тривога: Білорусь підняла винищувачі
По всій Україні оголошена повітряна тривога: Білорусь підняла винищувачі
СБУ взяли в полон росіянина, який п’ять разів намагався утекти з війни (відео)
СБУ взяли в полон росіянина, який п’ять разів намагався утекти з війни (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
123K
Московська церква просить Зеленського змилуватися
21K
Чи може Путін наважитися на вбивство Лукашенка: роз'яснення Данілова
16K
В які регіони не варто їхати біженцям? Банкова оприлюднила список
14K
Путін пояснив, чому рашисти в Україні поводяться як нелюди
9781
Путін відреагував на візит Зеленського до США: готує термінове звернення
8473
Данілов анонсував більше «бавовни» в Росії

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
Вчора, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
Вчора, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
Вчора, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту