Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Кириленко розповів про наслідки ворожих атак на Донеччину

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кириленко розповів про наслідки ворожих атак на Донеччину
13 людей протягом минулої доби отримали поранення
фото ілюстративне

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Протягом минулої доби внаслідок ворожих атак на Донеччині загинуло  семеро мирних жителів.  Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За 12 жовтня росіяни вбили сім мирних жителів Донеччини – в Авдіївці. Крім того, у Лимані виявили ще четверо цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 13 людей за вчора отримали поранення»,– йдеться у повідомленні.

Кириленко розповів про наслідки ворожих атак на Донеччину фото 1

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Як повідомлялося, 12 жовтня російські загарбники атакували Авдіївку Донецької області. 

Нагадаємо, триває 232-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Читайте також: Павло Кириленко: Ми контролюємо вже половину Донецької області
Теги: Павло Кириленко Донеччина Авдіївка росіяни поранення ворог

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки обстрілу котельні у Костянтинівці
Зима буде без газу. Голова ОВА розказав, як Донеччина готується до холодів
28 вересня, 07:27
У мобілізованих рашистів вкрай низький морально-психологічний стан
На Донеччині окупанти отримали наказ припинити наступ – Генштаб
Сьогодні, 07:12
Зруйнований дитсадок у Слов'янську
Донеччина: росіяни зруйнували та пошкодили 400 дитсадків
27 вересня, 18:21

Події в Україні

Кириленко розповів про наслідки ворожих атак на Донеччину
Кириленко розповів про наслідки ворожих атак на Донеччину
Захисники на півдні вдарили по системах ППО ворога
Захисники на півдні вдарили по системах ППО ворога
Уночі ЗСУ знищили над двома областями шість дронів-камікадзе
Уночі ЗСУ знищили над двома областями шість дронів-камікадзе
Окупанти влаштували Нікополю ніч терору: фото наслідків
Окупанти влаштували Нікополю ніч терору: фото наслідків
За добу Повітряні сили збили два десятки дронів-камікадзе
За добу Повітряні сили збили два десятки дронів-камікадзе
На півдні українська авіація завдала удари по ворожих системах ППО
На півдні українська авіація завдала удари по ворожих системах ППО

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
244K
Вперше Путін програє війну
143K
Опоненти Путіна вперше заговорили про його відставку – Politicо
110K
Зустріч із Путіним. Кремль відреагував на відмову Байдена 
77K
Білорусь відреагувала на пропозицію Зеленського щодо спостерігачів на кордоні
69K
Російський пропагандист визнав, що Зеленський втер носа Путіну (відео)
32K
Промовисте голосування. Як розподілилися голоси країн за антиросійську резолюцію ООН

Новини

На Донеччині окупанти отримали наказ припинити наступ – Генштаб
Сьогодні, 07:12
РФ терміново латає Кримський міст після вибуху: фото з космосу
Сьогодні, 06:56
«Рамштайн-6» та нові успіхи ЗСУ. П'ять головних новин дня
Вчора, 21:15
Контрнаступ ЗСУ: лікарні Луганщини заповнені вщент пораненими окупантами
Вчора, 07:10
Апарат NASA змінив рух астероїда
Вчора, 06:57
Відбудова України. Ексміністр Остап Семерак назвав ключові проблеми
11 жовтня, 22:00

Прес-релізи

Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
Закриті публічні реєстри: 91 % представників бізнесу не схвалює обмеження доступу до відкритих даних
8 жовтня, 11:58
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту