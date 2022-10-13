Кириленко розповів про наслідки ворожих атак на Донеччину

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Протягом минулої доби внаслідок ворожих атак на Донеччині загинуло семеро мирних жителів. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За 12 жовтня росіяни вбили сім мирних жителів Донеччини – в Авдіївці. Крім того, у Лимані виявили ще четверо цивільних, убитих росіянами під час окупації. Ще 13 людей за вчора отримали поранення»,– йдеться у повідомленні.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Як повідомлялося, 12 жовтня російські загарбники атакували Авдіївку Донецької області.

Нагадаємо, триває 232-га доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках, разом з тим намагається вести наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює інженерне обладнання позицій та рубежів оборони на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.