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Донеччина: росіяни зруйнували та пошкодили 400 дитсадків

Надія Карбунар
glavcom.ua
Донеччина: росіяни зруйнували та пошкодили 400 дитсадків
Зруйнований дитсадок у Слов'янську
Фото: censor.net

Голова ОВА: «Удари по інфраструктурі всієї Донеччини відбуваються фактично постійно»

Із 644 дошкільних освітніх закладів Донеччини зараз повністю зруйновано або частково пошкоджено більше ніж 400. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

«Удари по інфраструктурі всієї Донеччини відбуваються фактично постійно – з моменту, як ворог розпочав активні наступальні дії. Стосуються вони як лінії фронту, так і відносно віддалених громад», – сказав Кириленко.

Нагадаємо, раніше начальник Донецької ОВА також розповів, із 24 лютого з області евакуювалось три чверті населення. Зараз тут залишилося близько 350 тисяч людей, тоді як до 24 лютого мешкали 1,67 млн.

Як відомо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії. Голосування на псевдореферендумі тривало до 27 вересня. 

Служба безпеки України встановила та зібрала вичерпну доказову базу на організаторів російського псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

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Теги: Павло Кириленко населення Донеччина окупанти ворог

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