Зима буде без газу. Голова ОВА розказав, як Донеччина готується до холодів

Кириленко: «Задача номер один – зігріти»

Донеччина готується до осінньо-зимового періоду без газу, адже він відсутній тут із квітня. Підприємства та об’єкти критичної інфраструктури переводять на альтернативні види палива. Однак можливість відновлення газопостачання також розглядають. Про це у інтерв’ю «Главкому» розповів начальник обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Щоправда, зробити це буде надзвичайно складно.

«Ворог руйнує всю цивільну інфраструктуру, об’єкти життєзабезпечення критичної інфраструктури. Навіть зараз ми бачимо: там, де є великі багатоквартирні будинки, ворог гатить туди навмисно. При цьому невисокоточною зброєю, на кшталт тих же комплексів С-300, які він часто використовує на Донеччині», – сказав Кириленко.

Саме тому вкрай складно відновити газопостачання, каже очільник Донецької ОВА. Але ще є питання спроможності людей сплачувати за газ, виплати заробітної плати людям, що працюють на комунальних підприємствах.

«Задача номер один – зігріти, для цього потрібна не одна сотня мільйонів, а дохідна частина бюджетів багатьох громад зведена нанівець. Тому це є вкрай складна задача. Та будемо її вирішувати», – підсумував Павло Кириленко.

Нагадаємо, раніше начальник Донецької ОВА також розповів, із 24 лютого з області евакуювалось три чверті населення. Зараз тут залишилося близько 350 тисяч людей, тоді як до 24 лютого мешкали 1,67 млн.

Як відомо, 23 вересня окупанти розпочалися голосування на фейкових «референдумах» про входження окупованих територій України – частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей – до складу Росії. Голосування на псевдореферендумі тривало до 27 вересня.

Служба безпеки України встановила та зібрала вичерпну доказову базу на організаторів російського псевдореферендуму на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.