Рашисти обстріляли ринок в Авдіївці: є загиблі та поранені

Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей

Російські загарбники атакували Авдіївку Донецької області. Наразі відомо щонайменше про сім загиблих. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«Щонайменше семеро загиблих і вісім поранених — наслідок ранкового обстрілу Авдіївки», - повідомив голова ОВА.

Росіяни завдали удару по центральному ринку, де на той час перебувало чимало людей.

«У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки – тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших. В цьому вся суть росіян. Не здатні протистояти українському війську, вони «воюють» із беззбройними цивільними.

Вкотре прошу всіх жителів області: евакуюйтесь!», – написав Кириленко.

Нагадаємо, триває 231-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зупинити контрнаступальні дії Сил оборони на окремих напрямках та намаганнях наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли позицій наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює дистанційне мінування території в окремих районах та веде повітряну розвідку. Завдає ударів по цивільній інфраструктурі та помешканнях мирного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Так, протягом минулої доби окупанти здійснили пуски однієї балістичної та двадцяти восьми крилатих ракет, двадцять з яких були збиті українськими підрозділами протиповітряної оборони.