Масштабна аварія під Києвом: зіткнулися фура, мікроавтобуси та авто (фото)

Під час аварії постраждали люди

Водіїв попереджають про тимчасове ускладнення руху на трасі Н-08

Під Києвом, на трасі у напрямку Переяслава, зіткнулися одразу декілька транспортних засобів: фура, легкове авто та два мікроавтобуси. Під час аварії постраждали люди. Про це повідомляє пресслужба Патрульної поліції Київської області.

Аварія сталася сьогодні вранці, 7 вересня. На 30 км автодороги Н-08 Бориспіль – Маріуполь, у напрямку міста Переяслав, «поцілувалися» дві маршрутки. Окрім цього, в аварію разом з мікроавтобусами потрапили легкове авто та фура.

Наразі на місці інциденту працюють правоохоронці. Пресслужба поліції повідомила, що під час аварії постраждали люди. Проте, причини ДТП та кількість осіб, які зазнали травм, поки що не розголошуються.

Водіїв попереджають про тимчасове ускладнення руху на трасі Н-08. Наразі посеред дороги перебуває фура, а неподалік від неї стоять два мікроавтобуси, які сильно зім'ялися під час ДТП.

Нагадаємо, у Києві на проспекті Степана Бандери зіткнулися автомобілі «Лада» та Renault Logan. Автопригода сталася поблизу станції метро «Почайна».

Також, на Окружній дорозі у Києві сталась ДТП з бензовозом. Транспортний засіб врізався у відбійник на обочині дороги.