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    Під Києвом сталася смертельна ДТП за участю хасидів

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    На трасі Київ-Одеса 8 вересня сталась смертельна ДТП&nbsp; - Під Києвом сталася смертельна ДТП за участю хасидів
    На трасі Київ-Одеса 8 вересня сталась смертельна ДТП 
    Фото: МВС

    Автомобіль перевозив 13 пасажирів – паломників-хасидів із Умані до аеропорту «Бориспіль»

    У Київській області на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю паломників-хасидів. Загинув громадянин Ізраїля. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

    Аварія сталася поблизу села Чупира. Автомобілем Mercedes Sprinter керував 37-річний водій, він перевозив 13 пасажирів – паломників-хасидів із міста Умань до аеропорту «Бориспіль».

    За попередньою інформацією, водій авто рухався в правій смузі з реверсним рухом і різко отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу.

    У результаті цього він різко повернув ліворуч, щоб уникнути лобового зіткнення, однак виконуючи маневр правою стороною зіткнуся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на іншу сторону дороги в поле, повідомили в МВС.

    «У результаті ДТП один пасажир, 45-річний іноземець, який знаходився у мікроавтобусі, загинув. Всі інші пасажири тілесних ушкоджень не отримали», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, паломники-хасиди почали від’їжджати з Умані.

    За останніми даними в Умань перебувало майже 30 тисяч хасидів. Також повідомлялося, що в Умані поліція повідомила про перші порушення.

    Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.

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    Теги: МВС ДТП дороги водій Київщина автомобіль аварія хасиди Умань поліція
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    Під Києвом сталася смертельна ДТП за участю хасидів