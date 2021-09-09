Під Києвом сталася смертельна ДТП за участю хасидів

Автомобіль перевозив 13 пасажирів – паломників-хасидів із Умані до аеропорту «Бориспіль»

У Київській області на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю паломників-хасидів. Загинув громадянин Ізраїля. Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Аварія сталася поблизу села Чупира. Автомобілем Mercedes Sprinter керував 37-річний водій, він перевозив 13 пасажирів – паломників-хасидів із міста Умань до аеропорту «Бориспіль».

За попередньою інформацією, водій авто рухався в правій смузі з реверсним рухом і різко отримав засліплення світлом фар зустрічного транспортного засобу.

У результаті цього він різко повернув ліворуч, щоб уникнути лобового зіткнення, однак виконуючи маневр правою стороною зіткнуся із зустрічним автобусом, після чого його викинуло на іншу сторону дороги в поле, повідомили в МВС.

«У результаті ДТП один пасажир, 45-річний іноземець, який знаходився у мікроавтобусі, загинув. Всі інші пасажири тілесних ушкоджень не отримали», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, паломники-хасиди почали від’їжджати з Умані.

За останніми даними в Умань перебувало майже 30 тисяч хасидів. Також повідомлялося, що в Умані поліція повідомила про перші порушення.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.

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