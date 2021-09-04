Аварія вертольота ВМС США: загинули п'ятеро осіб

Тихоокеанський флот США повідомив, що всі п'ять членів екіпажу вертольота MH-60S загинули

П'ять членів екіпажу вертольота ВМС США, що розбився біля берегів Каліфорнії, визнані загиблим. Про це повідомляє пресслужба Тихоокеанського флоту США.

«ВМС США визнали загиблими п'ять зниклих членів екіпажу вертольота MH-60s, що зазнав аварії», – йдеться в заяві.

1 вересня стало відомо, що біля берегів міста Сан-Дієго (штат Каліфорнія) зазнав аварії вертоліт ВМС США. Тоді представника берегової охорони порахували п'ять членів екіпажу зниклими безвісти.

Вертоліт MH-60s здійснив штатний виліт з борту авіаносця Abraham Lincoln раніше 31 Серпня. Він впав у воду приблизно в 110 кілометрах від берега Сан-Дієго в 16.30 за місцевим часом (2.30 мск).

Нагадаємо, поблизу Праги 4 вересня розбився легкомоторний спортивний літак. За даними правоохоронців, падіння літака сталося близько 15: 00 за московським часом в районі міста Кладно, що в 30 кілометрах від столиці країни.

Повідомляється, що загинули дві людини. Інші подробиці поки невідомі, поліція розслідує причини.

Як повідомляв Главком, у Міжнародному аеропорту «Львів» у суботу, 4 вересня, екстрено приземлився пасажирський літак, який виконував рейс «Ларнака (Кіпр) – Львів».

Раніше жителька Івано-Франківська Христина Бердій розповіла деталі інциденту з літаком, який виконував рейс «Шарм-ель-Шейх – Бориспіль» та ледь не потрапив в авіакатастрофу.

Нагадаємо, кілька днів тому «Главком» повідомляв, що 27 серпня український літак екстрено сів в Анталії. Свідки говорили про паніку на борту, дим і розгерметизацію.

До слова, у Росії масово падають військові та пожежні літаки.

Також повідомлялося, що літак протаранив автівку при аварійній посадці посеред траси (відео).