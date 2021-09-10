Поблизу Чернівців кінь спричинив смертельну аварію (фото)

Пасажир автівки загинув

Під Чернівцями автомобіль наїхав на коня, у результаті чого з’їхав у кювет. Водій перебуває в реанімації. Пасажир автівки загинув. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Чернівецької області.

У селі Глибочок 19-річний водій автомобіля Audi зіткнувся з конем та з’їхав у кювет. Внаслідок аварії травмувалися двоє людей. Пасажир легковика, 21-річний житель села Верхні Петрівці, помер у кареті швидкої медичної допомоги, а водій наразі перебуває в реанімації, у відділенні інтенсивної терапії.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що водій, житель села Чудей, не впорався з керуванням і допустив наїзд на коня, який йшов дорогою. Тому легковик з’їхав у кювет.

«Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Київській області на трасі Київ-Одеса сталася смертельна ДТП за участю паломників-хасидів. Загинув громадянин Ізраїля.

За останніми даними в Умань перебувало майже 30 тисяч хасидів. Також повідомлялося, що в Умані поліція повідомила про перші порушення.

Як повідомлялося, до Умані за місяць до Рош га-Шану почали з’їжджатись хасиди. Вони побоюються, що влада Ізраїлю та України введе карантинні обмеження і вони у вересні не зможуть потрапити на могилу їхнього духовного лідера – Цадика Нахмана.