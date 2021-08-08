В Цесіському краї Латвії сталася аварія приватного літака, загинув пілот

Аварія сталася в Прікульскому районі під час зльоту літака

У Латвії розбився приватний літак, загинув громадянин Литви. Про це повідомляє DELFI.

За даними Управління цивільної авіації, аварія сталася в Прікульскому районі під час зльоту літака.

Зараз до місця події прямують фахівці Управління цивільної авіації.

У літаку перебували двоє громадян Литви. Пілот загинув під час аварії, пасажир з травмами доставлений до лікарні.

Як ми повідомляли, у місті Вікторія, штат Міннесота, розбився літак. Ніхто із тих, хто перебував на борту, не вижив.

Також, раніше повідомлялося, що на Прикарпатті внаслідок падіння легкомоторного спортивного літака загинуло чотири людини.

Нагадаємо, вранці 6 липня у МНС Росії повідомили, що літак, який прямував в Палану на Камчатці, не виходить на зв’язок. Район маршруту Ан-26 досліджують два вертольоти і спецлітак.

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