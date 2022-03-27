Командир добровольчого формування «Фрайкор» загинув у боях за Харків

Георгій Тарасенко брав участь у Революції Гідності та боровся проти створення «ХНР»

Засновник добровольчого формування «Фрайкор» Георгій Тарасенко загинув у боях із російськими окупантами в Харківській області. Повідомлення про загибель командира з’явилося на офіційній сторінці «Фрайкора» у Facebook.

«Георгій був найкращим із нас, він завжди першим вів нас у бій і ніколи не виявляв страху. Так сталося, у його останньому бою, проводячи контрнаступ на позиції ворога, він йшов першим у складі нашої бойової групи», – йдеться в некролозі.

У підрозділі нагадали, що Георгій Тарасенко брав участь у Революції Гідності та боровся проти створення «ХНР». 2014 року, коли йому було 17 років, Тарасенко вирушив добровольцем на Донбас, а через три роки – заснував «Фрайкор».

Під його командуванням підрозділ здійснив сім бойових ротацій у зоні АТО/ООС та з перших днів повномасштабного російського вторгнення став на захист Харкова.

«Ми становилися як організація та підрозділ завдяки його керівництву. Незважаючи на цю тяжку втрату, наш підрозділ продовжує виконувати бойові завдання, наша організація продовжить справу Георгія, ми продовжимо боротися за Велику Соборну Україну. Георгій Тарасенко назавжди у строю!», – заявили у «Фрайкорі».

Підрозділ опублікував номер карти матері загиблого командира збору допомоги.

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