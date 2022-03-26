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    Події в Україні

    У бою з окупантами загинув запорізький журналіст

    На війні загинув запорізький журналіст, головний редактор Afisha.zp та misto.zp.ua Олег Якунін - У бою з окупантами загинув запорізький журналіст
    На війні загинув запорізький журналіст, головний редактор Afisha.zp та misto.zp.ua Олег Якунін
    фото: facebook.com/sergiy.tomilenko

    Олег Якунін в перші ж дні війни став військовим

    Війна забрала життя запорізького журналіста, головного редактора Afisha.zp та misto.zp.ua Олега Якуніна. Про це повідомив у Фейсбуці голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко з посиланням на дружину журналіста.

    «Шановна громадо! Прошу вшанувати хвилиною мовчання і добрим словом Якуніна Олега Івановича, який загинув на полі бою 18 березня 2022 року, захищаючи нас з вами від клятих окупантів», – написала вона.

    Жінка зазначила, що Олег ще 16 числа обіцяв, що обов’язково повернеться живий і здоровий, і ми повеземо дочку на море де він навчить її пірнати із трубкою.

    «Він любив море і хорошу музику, мріяв, що наші діти житимуть кращим життям у найкращій країні світу – вільній Україні», – додала Олена Якуніна.

    Національна спілка журналістів України висловила щирі співчуття родині журналіста-захисника України.

    Раніше повідомлялося, що на електронну пошту працівників видання «Главком» почали надходити анонімні погрози. Причиною є інформування читачів про правдиві події на фронтах російсько-української війни.

    Нагадаємо, що російські окупанти на тимчасово захоплених під час повномасштабного вторгнення територіях України почали викрадати і залякувати журналістів.

    Зокрема, увечері 12 березня в Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин. 20 березня Батурина випустили з полону. Журналіст розповів, що він усі ці дні майже не їв, кілька днів провів майже без води, окупанти били його, принижували.

    Уранці вранці 21 березня рашисти викрали в Мелітополі групу журналісток «МВ-холдингу» та видавця Михайла Кумка з родиною. Випустили їх того ж дня через суспільний розголос.

    Теги: Запоріжжя росія окупанти війна Україна журналіст окупація #stoprussia
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    У бою з окупантами загинув запорізький журналіст