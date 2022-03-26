У бою з окупантами загинув запорізький журналіст

Олег Якунін в перші ж дні війни став військовим

Війна забрала життя запорізького журналіста, головного редактора Afisha.zp та misto.zp.ua Олега Якуніна. Про це повідомив у Фейсбуці голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко з посиланням на дружину журналіста.

«Шановна громадо! Прошу вшанувати хвилиною мовчання і добрим словом Якуніна Олега Івановича, який загинув на полі бою 18 березня 2022 року, захищаючи нас з вами від клятих окупантів», – написала вона.

Жінка зазначила, що Олег ще 16 числа обіцяв, що обов’язково повернеться живий і здоровий, і ми повеземо дочку на море де він навчить її пірнати із трубкою.

«Він любив море і хорошу музику, мріяв, що наші діти житимуть кращим життям у найкращій країні світу – вільній Україні», – додала Олена Якуніна.

Національна спілка журналістів України висловила щирі співчуття родині журналіста-захисника України.

Раніше повідомлялося, що на електронну пошту працівників видання «Главком» почали надходити анонімні погрози. Причиною є інформування читачів про правдиві події на фронтах російсько-української війни.

Нагадаємо, що російські окупанти на тимчасово захоплених під час повномасштабного вторгнення територіях України почали викрадати і залякувати журналістів.

Зокрема, увечері 12 березня в Каховці на Херсонщині зник місцевий журналіст Олег Батурин. 20 березня Батурина випустили з полону. Журналіст розповів, що він усі ці дні майже не їв, кілька днів провів майже без води, окупанти били його, принижували.

Уранці вранці 21 березня рашисти викрали в Мелітополі групу журналісток «МВ-холдингу» та видавця Михайла Кумка з родиною. Випустили їх того ж дня через суспільний розголос.