Швейцарська компанія відмовилася від логотипу з буквою Z

Швейцарська компанія зі 150-річною історією відмовилася від логотипу з буквою Z

Під час війни Росії проти України латинські літери Z та V розміщувалися на військовій техніці окупантів

Швейцарська страхова компанія Zurich Insurance заявила про відмову від свого традиційного логотипу з латинською літерою Z.

Компанія зі штаб-квартирою у Цюріху має майже 150-річну історію. Під час війни Росії проти України латинські літери Z та V розміщувалися на російській військовій техніці.

Швейцарська компанія повідомила, що не використовуватиме логотип у тих випадках, коли він може бути невірно сприйнятий.

У заяві компанії йдеться, що вона уважно відслідковує ситуацію і при необхідності здійснить подальші дії.

За даними ЗС України, значення символів таке:

Z – східний військовий округ РФ,

[Z] – частини РФ, що наступають з території Криму,

O – сили з Білорусі,

V – морська піхота,

X – чеченські формування,

A – сили спецназу (ЗОБР, АЛЬФА, ССО).

У перші дні війни Росії проти України для обивателів значення символів залишалося загадкою, й у мережі тиражувалося безліч версій. За однією з них, літери означали військові округи, з яких прибули військові частини, наприклад, Z – Західний ВО, V – Східний ВО, Про – Центральний.

3 березня 2022 року Міністерство оборони РФ виклало пост з плакатами, на яких написано «За перемогу» (символ Z), «Завдання буде виконано» (символ V) та «Сила V правді». Пізніше на офіційній сторінці МО РФ у ВКонтакті викладалися нові варіанти значень даних літер, наприклад, «За дітей Донбасу», «Zакат нацизму», «Коли Росія посувала», «За правду», «Відвагу» та інші, таким чином заплутуючи та не розкриваючи реального тактичного значення подібного маркування на бойовій техніці.

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